 Skip to content
POPULAR TODAY Hollow Knight: Silksong Borderlands® 4 Deadlock Arena Breakout: Infinite Marvel Rivals Destiny 2
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
16 September 2025 Build 19973259 Edited 16 September 2025 – 01:13:26 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
Some text errors have been fixed.
Graphics quality has been improved.
Sengoku's health has reached 75 million.
Emperor map has been added.
Tenctacle has been added.
Hiken has been added.
Emperors have been edited. (Allegiance oaths have been removed.)
Fleet towers' attack speed has been increased.
Battle pass has been edited.
Tortuga cooldown has been reduced from 15 minutes to 10 minutes.
1% gun damage has been added to medals.
A chest that can purchase old event designs has been added.
Seasonal ammo packs have been added.
Vice captains have been added.
Purple event has been added

Changed files in this update

Windows Depot 3136421
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link