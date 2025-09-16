Some text errors have been fixed.
Graphics quality has been improved.
Sengoku's health has reached 75 million.
Emperor map has been added.
Tenctacle has been added.
Hiken has been added.
Emperors have been edited. (Allegiance oaths have been removed.)
Fleet towers' attack speed has been increased.
Battle pass has been edited.
Tortuga cooldown has been reduced from 15 minutes to 10 minutes.
1% gun damage has been added to medals.
A chest that can purchase old event designs has been added.
Seasonal ammo packs have been added.
Vice captains have been added.
Purple event has been added
