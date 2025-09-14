算上之前零散更新、又追加了一些新的调整和修复，

更多的内容会选择在之后的大版本、发售版中开放，也会在公告里有所提及这段时间做了什么

（注意不是纯画饼、而是已经做了但是没有实装而已）。

更新内容（调整）：

1、增加了保底商人机制，每张图必定有商人出现，

如果一个商人都没见到那就是袭击商人导致的，等下把恢复。

2、调整技能手感，现在切换武器和技能会打断平A动作，

并且技能之间的衔接更加流畅，同时也调整了平A和技能之间的硬直优先级，

更具体的可以去战斗中或者练习场试试看新版本的动作衔接，应该是流畅许多的。

3、调整了抱元守一的增强词条效果使其更加明显

4、降低弓和双发弓的耐久度消耗

5、为援兵技能调低费用、增加陨石最大捕捉

6、武器现在会显示独自的最大捕捉，同时做了些调整，

弓箭最多捕捉1、剑和枪捕捉2、大刀类捕捉3

7、方士现在会被刷新在后排，虽然他仍然是一个近战医疗兵种，

如果希望医疗兵种尽可能避开战斗，还是用“江湖郎中”吧。

更新内容（修复）：

1、修复有时会出现跨存档仓库的问题、以及跨存档解锁火种出现的问题

2、修复了有时进入副本会保留副本选项UI的问题

3、修复了护甲伤害数值没有正确作用的问题（难怪之前肉伤武器那么强）

4、制作了新的UI、据点大翻新

5、修复了最大捕捉在单挑时有时会被士兵影响的BUG

6、修复了有时大地图会被友军单位对话卡住的BUG

未实装、但预计在未来版本中加入的开发内容：

1、制作了大地图骑乘加速系统、在大地图上于平地连续行走时，会自动上马加速。

同时配备了相应的坐骑升级、坐骑特殊功能机制，

以及平衡了有坐骑情况下的大地图各单位移速，也会有需要收集的特殊马匹。

2、收集灵蕴后大地图会获得短暂加速

3、增加随从成长，提交材料后，可解锁新的机制，随从也有可能获得相应成长，

貂蝉、董白都做了新的升级机制选项，吕布之女以及之后的随从都有相应的特殊功能性。

4、增加了结局收集的功能、根据结局收集可以在对应地图开局获得额外优势

5、传家宝盔甲和武器兑换成为可能

6、新增更多随从和对应支线

7、增加局内预备兵和军粮上限

8、下邳之战、官渡之战已接近完成，正在制作新野之战。

9、新的敌人武将战斗机制，最早在下邳之战，最晚在长坂坡之战上表现。

10、两首新的音乐，分别被命名为“卧龙”和“凤凰”

结语：目前启动过游戏的测试玩家数量为【8,465】人，

平均游戏时长为【6小时21分钟】，

总运行时长已超过五万小时