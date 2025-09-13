角色初始等级进行调整。大部分角色等级上调1至2级。此更新仅对新存档生效。

老存档会在更新奖励中添加经验值进行补正。领取经验值后，会直接使全队获得经验。注意，此时未在队伍中的角色将无法获得领取经验。

修复了部分地图的通行度问题。

修复了世界任务·隐蔽宝藏中，信赖度没有正确获取的BUG。

更新了火花营地的钥匙玩法，现在进入军营内获取钥匙，进入堡垒内，可以直接略过守卫者。

更新了敌人图鉴与套装图鉴，现在能在冒险者公会中找到图鉴。

修改了套装显示文本，单一套装的部件描述不再显示套装的所有部件。具体的套装组件可以前往套装图鉴查看。

修复了公会任务的错误问题，现在完成公会第二任务时不再限制最大数量了。

修复了大量文本、图块错误。

通关第二章后，将会获得以下宝物。

便携锻造台、便携炼金台、便携合成台、敌人图鉴、套装图鉴。可以在背包中使用功能，注意，副本中无法使用。

祝福之翼，使用天空之翼将不再消耗次数。

完成支线海贼夺宝任务后，将获得额外宝物-荣誉绶带。

宝物效果为：通关副本后将自动完成达成条件的公会的任务一与任务二。

完成支线海贼古墓迷云后，将获得额外的宝物-赐福晶石。

宝物效果为：可以查看并选择当前的赐福信仰。

修复了公会奖励的说明，现在能够正确显示获得的数量了。

修改了公会令牌的描述，现在能看到当前任务的完成进度了。

添加了当前时间、刷新进度在主菜单当中。

删除了任务界面中失败任务的选项。

修复了祈福时会出现无法正确获得的符文问题，由于防SL机制导致的修复较为繁琐的原因。当祈福时遇见符文无法获得时，改为获得同等级的随机符文，并且数量额外提升一个。同时更新时所有神像点数额外获得1000点。

修改了自动存档机制。当玩家选择关闭自动关闭时，将不再进行自动保存。

修复了饭店取消时为简餐的错误。

修复了部分城镇，旅馆、酒店、饭店黑天时无人的问题。

修复了受到控制状态、使用防御技能时，由于战斗指令UI不隐藏而导致的崩溃问题。

修复了职业被动的效果，现在绝大部分的职业被动能够正确的生效了。

修改了祈福兑换符文的比例，白蓝紫兑换比例变更为20:100:500，炼金配方也重新更新了比例。

添加了传送路牌、天空之羽的图片描述与文字描述，现在切换选项可以查看地图的指引与副本的掉落文本说明。

职业学习玩法实装了大部分的技能效果。

修改了伤害公式，伤害减免效果最多可以降低90%的伤害。

添加了金色装备的卷轴。在通关第四章后，可以前往武器、防具商店购买对应的神话卷轴。