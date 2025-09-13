- Исправлена проблема с зацикливанием кат-сцен в первой главе, у которых его быть не должно;
- Небольшая редактура текста;
- В быстрое меню добавлена кнопка Назад;
- Добавлена кнопка для пропуска мини-игры Цифры.
Спасибо за внимание.
Обновлени 1.02 "Фиксы"
Update notes via Steam Community
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
Changed files in this update