 Skip to content
POPULAR TODAY Borderlands® 4 Hollow Knight: Silksong Marvel Rivals Deadlock Hollow Knight Destiny 2
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
13 September 2025 Build 19970144 Edited 13 September 2025 – 17:06:18 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
- Исправлена проблема с зацикливанием кат-сцен в первой главе, у которых его быть не должно;
- Небольшая редактура текста;
- В быстрое меню добавлена кнопка Назад;
- Добавлена кнопка для пропуска мини-игры Цифры.

Спасибо за внимание.

Changed files in this update

Depot 3948191
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link