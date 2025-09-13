- Исправлена проблема с зацикливанием кат-сцен в первой главе, у которых его быть не должно;

- Небольшая редактура текста;

- В быстрое меню добавлена кнопка Назад;

- Добавлена кнопка для пропуска мини-игры Цифры.



Спасибо за внимание.

