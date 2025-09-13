大家好，在之前大灾变版本的更新中，因为加了一个恐怖录像带效果的滤镜来烘托大灾变的末日氛围，但可惜的是，之前大家的旧存档里没有这段滤镜的代码，导致更新后旧存档全部报错（缺失这个滤镜的代码）。现在已经修复，只能暂时去掉这个滤镜效果。

请大家更新到最新版本，即可解决旧存档报错的问题，谢谢