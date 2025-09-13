增加25个新天赋
暗影魔：暗系技能伤害增加200%，所有暗系技能额外攻击2次，有30%几率再次释放，可以多装备2个手套
冰帝血脉：冰系技能伤害增加200%，所有冰系技能额外攻击2次，有20%几率再次释放，可以多装备2个饰品
地狱咆哮：物理系技能伤害增加300%，有25%几率再次释放，攻击增加 100 %，可以双持武器
风之子：风系技能伤害增加100%，风系技能额外攻击3次，有,50%几率再次释放，可以多装备2个戒指
炎魔：火系技能伤害增加200%，技能额外攻击1次，有,40%几率再次释放，可以双持法杖
雷神：电系技能伤害增加240%，技能额外攻击2次，有20%几率再次释放，可以双持法杖
怒海狂涛：水系技能伤害增加130%，技能额外攻击1次，有60%几率再次释放，水系技能有一定概率造成1.5-3.5倍伤害
大帝残魂：攻击和智力增加200%，技能有20%几率再次施放,吸血10%
寂灭之力:每次攻击有一定的几率秒杀敌人,秒杀几率再获得特殊道具后会提升，再动几率提升40%
不屈战神:每失去1%生命，伤害增加10%，最大生命增加120%。
无双勇士：攻击和生命增加140%，防御和魔防以及智力降低20%
光明神：每升一级，生命额外增加140点，攻击和智力增加40点，防御和魔防额外增加35点，速度额外增加30点，升级所需要的经验减少20%,装备掉率增加50%
血族该隐：最大生命增加200%，攻击的时候附加损失生命*（等级/25）的伤害，升级额外增加60生命，击杀敌人获得生命提升
三刀流：可以装备三把武器，只能使用物理系秘术
钻石星辰：攻击增加200%，受到伤害降低50%
大富翁：每拥有200枚金币，攻击的时候附加1点额外伤害
拾荒者：拾取野外资源的时候获得额外的属性点，几率获取副本奖励
磨刀石：对敌人造成一定数值的附带真伤，数值随击杀怪物的数量提升
剑魔：用剑击杀敌人后，吸取敌人3点攻击，所有增加剑系技能伤害的特效都获得100%的提升
美杜莎：攻击增加50%，智力增加50%，攻击的时候有10%的几率使敌人石化，无法行动，防御和魔防减少80%，攻击石化的敌人，伤害提升400%，有10%的几率解除石化
风神：速度提升100%，，再次行动几率增加 40 %，升级的时候每级速度额外增加15点，攻击的时候有几率产生附带旋风，旋风附带自身速度属性的真伤
，当旋风命中敌人时，有概率产生新的旋风风神攻击敌人的时候，有10%的几率，使敌人受到伤害增加 200 %
软猬甲：受到的伤害提升100%，反弹5+（等级/20）倍受到的伤害，升级软猬甲可以提升反弹的效果。每升一级额外增加100点生命，最大生命增加350%
药剂师：智力提升100%，药品效果提升100%，采集植物的时候获取更多材料，有专属的炼金配方，有30%的几率再次行动
土行孙：攻击提升100%，智力提升100%，有20%的几率再次行动，装备掉率增加30%。副本进度的速度提升一倍
洞察之眼:每次攻击的时候，给敌人叠加3-6层破绽，每层破绽使敌人受到的伤害增加5%,当破绽叠加到20层后，攻击敌人会获得3回合的再动100%BUFF,但是有一定几率清除敌人的破绽层数
右手获取方式调整为通关任何副本200次
2025.9.13更新
