亲爱的玩家朋友们：

好久不见！



本次带来的更新中，我们优化了主线流程的数个事件的立绘与文本对话（例如柏拉图、鳗鱼等）——共新增立绘16张与修改立绘11张，修改了4个事件的文本错误，同时新增了几个Rain的Topic；后日谈暂无内容更新；游戏的英文启动选项暂时关闭。



今年年初至今，21N工作室的全体成员都进入了打工状态，大家仅能以兼职状态线上协作开发游戏。以及因为各种各样的原因，我们的更新停滞了很长的时间。



目前，我们重新梳理了产品线及宇宙群青的更新计划。在未来的一到两年内，我们会以兼职开发的状态，缓慢但稳定地对宇宙群青的主线流程进行优化（新增关卡、优化立绘和文本、优化动画与音效效果等）；同时，后日谈的更新的优先级将会调低，我们会更倾向于在积累大量内容后以较低的频率发布。



感谢大家的信任与喜爱，我们会继续加油的！