12 September 2025 Build 19964837 Edited 12 September 2025 – 23:59:14 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
(For modders) Add "Never Hide Prestige Button" field for UpgradeTree
(For modders) Upgrade data: `Not Revealed When Locked` added.
- Use this to make Upgrades invisible when their requirements are not met

(For modders) Upgrade data: `Hide When Locked` -> `Hide Details When Locked`
- Update your Upgrade JSONs!

Fix some number text displaying every digit after 10 quadrillion
(For modders) Fix Required Upgrade not working

