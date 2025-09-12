(For modders) Add "Never Hide Prestige Button" field for UpgradeTree
(For modders) Upgrade data: `Not Revealed When Locked` added.
- Use this to make Upgrades invisible when their requirements are not met
(For modders) Upgrade data: `Hide When Locked` -> `Hide Details When Locked`
- Update your Upgrade JSONs!
Fix some number text displaying every digit after 10 quadrillion
(For modders) Fix Required Upgrade not working
0.2.24
Update notes via Steam Community
