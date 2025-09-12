(For modders) Add "Never Hide Prestige Button" field for UpgradeTree

(For modders) Upgrade data: `Not Revealed When Locked` added.

- Use this to make Upgrades invisible when their requirements are not met



(For modders) Upgrade data: `Hide When Locked` -> `Hide Details When Locked`

- Update your Upgrade JSONs!



Fix some number text displaying every digit after 10 quadrillion

(For modders) Fix Required Upgrade not working