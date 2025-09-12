 Skip to content
12 September 2025 Build 19957403 Edited 12 September 2025 – 12:52:35 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
①海岸や荒野など各マップをはじめて踏破した時に「初回クリアボーナス」として、カード再配布など5つの消耗品アイテムを補充するようにしました。
・各アイテムは1つしか持てないため、既に所有しているアイテムはそれ以上増えることはありません。
・v1.07以前に踏破したマップでは、申し訳ございませんが再度クリアしても補充されません。

②大回復マスの登場条件を変更しました。
・これまでは山岳マップ以降　且つ　『エリア6以上』で抽選で登場することがありました。
・変更後は荒野マップ以降　且つ　『エリア4以上』で抽選で登場することがあります。
　※それぞれゲーム難易度を緩和する更新です。

③キャンプ画面の難易度変更が正しく行われないバグを修正しました。

④探検中、設定ボタンはいつでも押せるように変更しました。
・すべてのボタンが無効になるバグをご報告いただきました。再現条件が特定できていないため、緊急時に設定ボタンからキャンプに戻れるように変更しました。

Changed files in this update

Windows Japanese Depot 3690651
