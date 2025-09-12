①海岸や荒野など各マップをはじめて踏破した時に「初回クリアボーナス」として、カード再配布など5つの消耗品アイテムを補充するようにしました。

・各アイテムは1つしか持てないため、既に所有しているアイテムはそれ以上増えることはありません。

・v1.07以前に踏破したマップでは、申し訳ございませんが再度クリアしても補充されません。



②大回復マスの登場条件を変更しました。

・これまでは山岳マップ以降 且つ 『エリア6以上』で抽選で登場することがありました。

・変更後は荒野マップ以降 且つ 『エリア4以上』で抽選で登場することがあります。

※それぞれゲーム難易度を緩和する更新です。



③キャンプ画面の難易度変更が正しく行われないバグを修正しました。



④探検中、設定ボタンはいつでも押せるように変更しました。

・すべてのボタンが無効になるバグをご報告いただきました。再現条件が特定できていないため、緊急時に設定ボタンからキャンプに戻れるように変更しました。