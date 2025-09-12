Overall overlay and crosshair sizes have been resized.
XXS size added, and XXL size has been resized larger.
Thank you to '도레' for your feedback!
7656…) to be redirected to calculator
id/ or
profiles/
app/ or
sub/ or
bundle/ or
depot/
Overall overlay and crosshair sizes have been resized.
XXS size added, and XXL size has been resized larger.
Thank you to '도레' for your feedback!
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update