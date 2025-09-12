Cette semaine on avance !

Voici la seconde mise à jour du jeu, avec de nouveaux niveaux et un choix orienté vers l'amélioration de l'ergonomie !

En quelques mots, vous allez maintenant pouvoir naviguer sur la carte du mode aventure, sans avoir à dévérouiller les niveaux au préalable, des scores sur les parties libres et un petit correctif qui affectait certains types de résolution, c'est parti pour le tour de cette mise à jour.

Nouveautés

Pas mal de nouveautés utiles cette semaine, que ce soit d'un point de vue ergonomie ou du côté de la difficulté du jeu, on vous laisse découvrir !

Caméra 2D libre

Vous pouvez désormais déplacer la caméra sur la carte du mode aventure en utilisant la souris ou les flêches directionnelles, plus besoin d'attendre de débloquer des niveaux pour découvrir ce décor de qualité !

Liste de niveaux débloqués

Plus on avance dans le jeu, plus il est difficile de revenir aux interventions précédentes. Une envie de rejouer un niveau qui vous a plu ? Retrouvez-le simplement dans l'onglet en bas à gauche du mode aventure !

Score sur partie libre

Désormais quand vous jouez en mode partie libre, vous pouvez voir votre score lors de parties précédentes, et si vous faites un sans-faute, vous aurez même droit à une coupe !

Plus de débrief sur les misesn en situation

Désormais, lors des mises en situation dans le mode aventure, vous ne verrez pas le débrief d'une intervention échouée, ça vous oblige à chercher les réponses dans les fiches techniques, et pas simplement à regarder la solution 😈

Niveaux ajoutés

Cette semaine, six nouveaux niveaux ont été ajoutés, notamment en mode aventure, histoire de ne pas vous freiner dans votre progression. De nombreux niveaux sont en cous de création, on les teste entre pompiers et on les ajoute aux prochaines mises à jour !

Mode aventure :

Plaie - Blessé dans une entreprise

Brûlure - Blessé à domicile

Traumatisme - Blessé à domicile

Mise en situation - Malaise dans une entreprise

Mise en situation - Accident de la voie publique

Partie libre :

Malaise à domicile

Bugs

Honnêtement, pas de gros bugs cette semaine, on espère que ça va durer !

Bug mineur :

Correctif visuel, adaptation aux différentes résolutions d'écrans

Conclusion

Et voilà pour la mise à jour de la semaine, j'espère que ça vous donnera envie de continuer à jouer, et pourquoi pas à en parler autour de vous ! Je reste à votre disposition si vous avez la moindre question, si besoin n'hésitez pas !

D'ici-là je vous souhaite un bon moment sur Pompiers Simulator, à bientôt !

Vincent