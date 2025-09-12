1.新增建筑工地和篮球场中间的便宜早饭摊（奕彤配音）



2.新增砂锅店和海米汽车店门口晚上六点之后的夜宵摊（乐辰配音）



3.新增64天开始的新剧情，推荐玩家从新开档游玩，不然可能会有些内容触发不了



4.大幅度增加摆摊收益（价格最好是成本的3倍左右）



5.铜雀公馆改为105天之后开盘（剧情相关）



6.别墅改为“没有房源”



7.大学毕业后的三项工作都改为每天只能工作一次，每日刷新工作次数



注释：

1.游戏默认最高画质，玩着卡顿的玩家建议在滤镜打开的情况下将画质调到最低，阴影开中级就可以

2.无论在什么情况下都推荐玩家正常打开或者退出游戏，很多BUG来自于非正常退出游戏

3.不推荐玩家使用外部软件修改游戏数值，也可能会导致BUG，并且失去一部分游戏乐趣

4.交流群的公告中新增了反馈的共享文档，希望大家多多反馈，有问题必修复！！！但是机制上的问题会酌情修改

5.路途会继续更新和完善



致谢所有路途玩家

杜大春