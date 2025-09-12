 Skip to content
Major 12 September 2025 Build 19951152 Edited 12 September 2025 – 03:09:13 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

大家好，更新了一些零碎内容。

1.新武器-砍刀，救出工程师之后，在小区或者你的避难所里，和工程师对话，他可以帮合成。

永久武器，正面背面都可以砍死僵尸，但每砍一刀有5%几率损坏。

2.群众安置营地的负责人会发布新任务。

3.修复了一些bug

稍大一点的更新内容还在调试，做好之后将跟大家汇报，祝大家玩得开心

