大家好，更新了一些零碎内容。
1.新武器-砍刀，救出工程师之后，在小区或者你的避难所里，和工程师对话，他可以帮合成。
永久武器，正面背面都可以砍死僵尸，但每砍一刀有5%几率损坏。
2.群众安置营地的负责人会发布新任务。
3.修复了一些bug
稍大一点的更新内容还在调试，做好之后将跟大家汇报，祝大家玩得开心
