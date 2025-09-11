If you've got any feedback for us please do so on our Discord channel at https://discord.gg/trnYTcfxRg
Change LogAdded announcement posting to steam build release process.
Reduce pinbomb collider scale and add spawned script to move it down when spawning.
Fix homing not working on fixed rotation projectiles.
4x homing strength with seeker.
Fixed screen gif recorder only recording a corner.
Improved gif recorder resolution from 480 to 720px wide.
Upgrade Moments recorder to more recent fork fixing recording issues post 2020.
Prevent scroll of discovery from taking player to treasure room in outer realm.
Fix center blocked rooms spawning player on opposite side of room.
Attempt fix to several Null Reference Exceptions.
Updated Localizations.
