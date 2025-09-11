 Skip to content
11 September 2025 Build 19947185 Edited 11 September 2025 – 20:09:03 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
We've been continuing to fix bugs and polish up the game!

If you've got any feedback for us please do so on our Discord channel at https://discord.gg/trnYTcfxRg

Change Log

Added announcement posting to steam build release process.
Reduce pinbomb collider scale and add spawned script to move it down when spawning.
Fix homing not working on fixed rotation projectiles.
4x homing strength with seeker.
Fixed screen gif recorder only recording a corner.
Improved gif recorder resolution from 480 to 720px wide.
Upgrade Moments recorder to more recent fork fixing recording issues post 2020.
Prevent scroll of discovery from taking player to treasure room in outer realm.
Fix center blocked rooms spawning player on opposite side of room.
Attempt fix to several Null Reference Exceptions.
Updated Localizations.

Changed files in this update

