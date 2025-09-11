近期预计会有比较频繁的修复跟优化小更新版本发布，升级最新的引擎版本后有不少玩家反馈性能下降掉帧不如之前的版本稳定，有些玩家升级后甚至无法正常运行游戏，我们正在排查这些问题，修复后会尽快发布新版本，遇到类似情况的玩家请耐心等待我们将尽快修复优化这些问题

创意工坊在新版本暂时关闭了支持，因为我们发现部分mod在新版本会导致游戏崩溃，我们会尽快排查原因修复后将重新开放mod使用



- 删除合欢宗部分特效，在部分设备上渲染异常

- 巨剑术·极意特效修改，尝试修复在部分设备的异常卡顿

- 修复嗜魂刀攻击散修时伤害判断距离异常

- 修复炼丹/炼器时图标没有正常加载

- 修复旧档已接取的部分委托无法正常完成

- 修复部分任务目标切换场景后显示异常