Ajout du pouvoir de personnage, vous pouvez utiliser la touche espace ou bien cliqué sur le gros talisman pour déclenché le pouvoir vous gagner une charge de pouvoir a chaque manche
ajout des info bulle pour le type de shop
ajout de son divers
correction de bugs divers
Minor update
Update notes via Steam Community
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
Linux Depot 3979052
- Loading history…
macOS Depot 3979053
- Loading history…
Changed files in this update