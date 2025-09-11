 Skip to content
POPULAR TODAY Borderlands® 4 Hollow Knight: Silksong Destiny 2 Deadlock THE FINALS Hollow Knight
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
11 September 2025 Build 19944839 Edited 11 September 2025 – 17:09:27 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
Ajout du pouvoir de personnage, vous pouvez utiliser la touche espace ou bien cliqué sur le gros talisman pour déclenché le pouvoir vous gagner une charge de pouvoir a chaque manche

ajout des info bulle pour le type de shop

ajout de son divers

correction de bugs divers

Changed files in this update

Depot 3979051
  • Loading history…
Linux Depot 3979052
  • Loading history…
macOS Depot 3979053
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link