萤火虽微，尤能照夜；凡人躯骨，亦可擎天。辰宿错轨，界门洞开！血舟载煞，叩关而来！当一丝界外秽念拂过星枢，整个天地便被锁定为血肉盛宴。魔影憧憧，无穷无尽，妄图将人间扭曲成牲畜牢笼。不断攀升的敌人强度与资源抉择，构筑属于你的极限生存之路。✨ 50+ 独特敌人 与 50+ 全新事件：前所未有的遭遇与抉择。✨ 40+ 独特天命 Buff：自由搭配，打造专属战斗流派。✨ 60+ 招式计略 与 全新修炼内容：拓展武学深度与成长路径。✨ 2 件全新宝物 ＆ 全新制符技艺与相关道具：为战斗注入更多变化与策略。✨ 3 名全新角色：自带独特招式与成长方式，解锁新玩法。[*]— 新增：抑制超长拉扯的“死回合”，整体节奏更紧凑更爽快。：每次获得【剑意】时，自身出手速度 +0.5%。：重配部分角色的计略与招式池，降低组件流派上手难度。：选择奖励时可直接查看自身属性，取舍更直观。感谢大家的一路支持！我们会持续打磨与优化，力求带来更流畅的体验。也欢迎在下方评论区留下你的想法与建议，我们都会认真阅读。感谢各位少侠的一路相伴，祝游戏愉快！