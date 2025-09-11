 Skip to content
POPULAR TODAY Hollow Knight: Silksong THE FINALS Deadlock Borderlands® 4 Destiny 2 Hollow Knight
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
11 September 2025 Build 19937890 Edited 11 September 2025 – 08:09:16 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

New Maps:

Ironpeak-0

Thornwood-0


Snowreach-0

New Characters:

Agent:


Farmer:


Golden Knight:


Silver Knight:


Golden Samurai:

Changed files in this update

Depot 3669081
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link