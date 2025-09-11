版本1.1.8更新:

阵营战优化：

1、现在阵营战攻击敌人，按最高上限而非当前灵力计算，只要最高上限大于敌人，必定是双倍伤害。

2、现在阵营战中，现在玩家会获得双倍灵力上限。

3、阵营战降低为8小时/次，冷却时间降低为5分钟。

4、阵营战玩家阵营的灵力恢复速度提高5倍，每秒恢复5点

5、现在攻击据点时，消耗灵力减半，1点灵力换2点据点血量。

这几个本来是打算做成科技的，现在先放出来吧，玩家嫌爽感不足。后面全部内容更新完毕再改成科技。

元宝获取改动：

6、新增阵营战轮次改动

现在阵营战每次结束后，下一次阵营战积分兑换元宝比例会提高10%。

比如第一轮时，

积分兑换元宝为 1：1

第二轮为1：1.1

第十轮是为1：2

最多可累计20轮，兑换比例为1:3.

7、点卡价格降低为100W/张，老存档刷新2次（即2小时）后就会变成正常价格。

修复bug：

8、修复一个bug，当阵营战敌人的血量为1时，敌人会强制攻击一次据点。对据点造成2点伤害。该bug导致玩家阵营战明明是优势但会被抢夺据点。

9、修复阵营显示时间错误仍为倒计时2小时的bug

10、修复抽奖次数超过21亿会变负数的bug，（老存档进行一次抽奖后回复正常）

其他改动：

11、圣兽升级改动：

现在圣兽升级所需最大道具数量为5W。后期也能固定速度升级，不会越来越慢了。