

字幕相关：

1，修复"狗仔队采访”结束进门缺少一句字幕的问题。（调整节点为SOS-26B_Sc62_PT02_DC02）

2，修复第一章琪琪的书名未统一的问题。（统一为《警察部队》，《阳光博士》）

3，修复"娜塔莎的危机"后续节点剧情缺少一句字幕的问题。（调整节点为SOS-29F_Sc75_PT01_DC03_VD01）

4，修复第三章"枕边知己"剧情中帕克好感度动画上名字显示错误的问题。 （调整节点为SOS-23G_Sc54_PT01_DC01）

5，修复英文字幕中Kayleigh名称拼写错误的问题。



功能数值相关：

1，降低第三章莉莉解锁数值条件，由原来10点调整为4点，即使触发了"正式采访"剧情也可以解锁莉莉人物选项。（调整节点为SOS-28A_Sc68_PT02_DC01-DC03，SOS-28B_Sc69_PT02_DC01-DC03）

2，第三章增加"帕克鼓励"（绑架线）也可以解锁娜塔莎剧情。（调整节点为SOS-28B_Sc69_PT02_DC01，SOS-28B_Sc69_PT02_DC02，SOS-28B_Sc69_PT02_DC03）

3，第三章SOS-28A_Sc68_PT04_DC05中娜塔莎数值限制后移到SOS-29F_Sc75_PT01_DC01_VD01-VD02，SOS-29F_Sc75_PT01_DC02_VD01-VD02，SOS-29F_Sc75_PT01_DC03_VD01-VD02上。

4，第三章"正式采访""狗仔队采访""佛罗伦斯采访"剧情中去掉帕克和娜塔莎好感度要求条件。（SOS-26A_Sc61_PT02_DC01-DC03，SOS-26B_Sc62_PT02_DC01-DC03，SOS-26C_Sc63_PT02_DC01-DC03）

5，第四章"扔刀""达米安落网"剧情后续跳转故事节点增加提示。（调整节点SOS-35i_Sc84_PT01_VIBC01-VIBC06，SOS-35ii_Sc85_PT01_VIBC01-VIBC06）

6，剧情树显示条件优化，未解锁的节点也显示当前节点进入需要条件。

7，调整第四章帕克睡觉线路条件由26调整为22。

8，调整结算界面部分女主好感度上限（艾玛，凯莉）。

9，修复第5章艾玛路线演技值路线异常的问题。

10，提交缺少无男主音轨。

11，修复bug反馈mlc-9.3中的BUG。

12，修复视频SOS-35_Sc83_PT01_VD01没有拍摄标志的问题。

13，修复第5章艾玛路线演技值路线异常的问题。





程序功能相关：

1, 限制最大字体大小

2, 删除视频底部的名称条；原因：目前都没有给出标题

3, 更新游戏按钮译文

4，资料馆新增花絮视频。