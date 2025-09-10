新版本改动较大文件变动比较多相当于将游戏重新下载，第一次启动新版本将会有短暂的CPU跟内存高占用是正常现象（编译材质生成缓存）缓存文件生成完成后将恢复正常

2025年9月11日0.5.7版本更新

引擎版本从UE5.5升级到最新的UE5.6，升级DLSS、FSR、XeSS等插件到最新版本

新版本场景资源加载速度有一定提升可以减少飞行时加载场景的卡顿情况（飞到高空从天而降到美术资源较多的中心区域依然会有短暂加载卡顿：例如一炁宗主殿）

重构底层运动系统和优化战斗系统 重制男女角色的基础移动动画（走跑跳待机），女性角色使用女性化特征更强的移动动画

新增玩家女性模型专用的基础移动，之前版本创建的女性角色可以在背包页面角色模型的上方的角色编辑功能中切换一次女性模型会更新到新女性动画

地面、空中攻击自动索敌、朝向优化（在新武器中体现）

空中战斗时，允许按下冲刺按钮立即打断当前动作向目标方向移动

新增特殊武器：嗜魂刀，武器可升级解锁不同机制，以及一整套专用的动画，古修遗迹掉落

重构目标锁定系统，鼠标中键显示准心，Tab锁定准心方向的敌人，再次按下取消锁定，锁定目标下一定距离后自动取消锁定，敌人死亡自动取消锁定

早期发射类功法、弓箭追踪优化，优先追踪准心朝向的敌人

E键范围拾取修改为境界越高拾取范围越大

游戏设置中增加修改镜头抖动强度的设置

合欢宗场景修改美化，NPC位置会有变化，在修改前的版本接取的合欢宗委托提交时的目标追踪位置是旧版本的，新接取的不影响

自动存档由原先的5分钟改为间隔15分钟，自动保存时会出现短暂卡顿，可以在游戏设置中关闭，增加自动保存开始执行时的提示文本，告知可能短暂卡顿

修改一炁宗宗门功法兑换引导的需求功法

客卿长老修改为不允许已经加入宗门的弟子参加考核，客卿长老是留给外部人员加入的跟宗门内部其他考核有冲突，有部分玩家越级考核成为客卿后导致已经参加的级别更低的内门/执事考核无法完成

修复种植上限只有5株灵植的异常情况