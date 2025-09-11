各位道友：

诚挚感谢各位道友一直以来的耐心等待，也感谢你们始终以来的关注与督促。此前预告的九月上旬新内容，已经全部准备就绪。这次我们如约而来，带来了一些真正值得期待的内容与优化。

此次详细更新内容如下：

新增：

新增了【长老会】与【掌门风格】相关玩法：

当宗门培养出第一位金丹修士后，将自动解锁【管理】界面中的【长老会】功能，并开放一个初始长老席位；

玩家可为不同长老职位任命合适人选，不同职位将对宗门各项发展方向提供多样化的加成与辅助效果；

随着宗门内高境界修士数量与修为的提升，将逐步解锁更多长老会槽位，进一步增强宗门管理能力；

每个长老职位会有对应的基础效果和额外效果，额外效果的数量会根据当前所任职长老的能力值逐步解锁；

随着掌门境界不断提高，还将陆续解锁更多掌门风格槽位，赋予宗门更丰富的策略选择；

每种掌门风格均对应独特的增益效果，玩家可根据宗门当前发展需求灵活调整战略方向；

新增三种修行天运：

【万剑朝宗】：激活此天运后，所有剑修弟子的修炼速度将获得提升，且宗门内任意修士实现完美筑基时，还将额外增加其剑道值；

【万法通明】：激活此天运后，所有术修弟子的修炼速度将获得提升，且宗门内任意修士实现完美筑基时，还将额外增加其术道值；

【武运昌隆】：激活此天运后，所有武修弟子的修炼速度将获得提升，且宗门内任意修士实现完美筑基时，还将额外增加其武道值；

新增了【门众】页签中的全选功能：

新增多项批量操作选项，现支持在【门众】页签中一键执行【批量召回】【闭关】【改变身份】及【逐出宗门】等操作，大幅提升管理效率；

优化：

系统稳定性提升：

对游戏底层代码进行了更新优化，修复了因为硬件兼容性可能导致的意外崩溃或闪退的问题，提升游戏稳定性；

视觉效果升级：

优化了战略地图中【沙漠】地形的美术表现，提升了地表纹理细节与环境氛围，带来更沉浸的视觉体验；

此外，随着此前团队人员调整逐步完成，目前全体开发组已全力投入下一阶段的内容制作中。我们在这段期间系统整理了长期以来各位道友反馈的诸多建议，尤其是关于玩法体验中的一些痛点——例如金丹期弟子管理操作重复和探索奖励乏味等问题，已列为重点优化方向。

接下来的版本中，我们将持续解决这类核心体验问题，并对整体修仙流程进行更深层次的打磨。新一轮的版本内容已在全力开发中，预计不久之后就能与大家见面。

修仙之路，因你们的陪伴而更有意义。感谢大家一如既往的支持与耐心，敬请期待！

针对近期各位道友遇到的一些闪退，崩溃，游戏进不去等问题，有以下可能的解决方案，请大家可以先自查一下。另外，一些修改器的使用也有可能导致卡死，还请道友注意一下。如果仍然无法解决可以进 bug 反馈群 1048937185 与我们交流。

⚡云存档无法同步，游戏进不去解决方案

这个可能是Steam的云存档服务器波动引起的，可以尝试开启/关闭加速器。或可能进入游戏了。







⚡闪退解决方案

方法一：确保游戏安装盘和虚拟内存盘在同一个盘符下。比如游戏是安装在C盘的，并且虚拟内存盘也是C盘。

方法二：官方网站更新显卡驱动到最新，然后检查虚拟内存设置

如下图操作，右键点击“此电脑” → 选择“属性”，点击左侧“高级系统设置”

在“系统属性”窗口中，点击“高级”标签页，点击“性能”区域的【设置】按钮

在“性能选项”窗口中，点击“高级”标签页，找到“虚拟内存”区域，点击【更改】

取消“自动管理所有驱动器的分页文件大小”的勾选，确保没有设置为“无分页文件”，选择你想设置的驱动器（选择一个大一点的磁盘），点击“设置”，然后“确定”，重启电脑以使设置生效。





⚡掉帧解决方案

方法一：升级显卡驱动到最新版本

方法二：如果有双显卡，需要确保切换到独立显卡







⚡崩溃解决方案

如果是游戏一启动就崩溃，或者是启动后几分钟就崩溃的问题，有以下可能的解决方案。

右键点击客户端内的游戏，点击【属性】，如下图找到【已安装文件】，点击【验证游戏文件的完整性】





⚡游戏无法启动

在Steam客户端中，点击左上角的【Steam】，在下拉菜单中选中【设置】

如下图显示位置找到【下载】标签，关闭【启用着色器预缓存】





⚡游戏卡在读档页面

方法一：先建立一次新游戏，进到游戏后再读之前的存档。

方法二：右键点击客户端内的游戏，点击【属性】，找到【已安装文件】，点击【验证游戏文件的完整性】



如果大家有任何问题和反馈，都可以在QQ频道搜索【宗门志】，在对应版块中发帖告诉我们，我们会每天查看整理，再次拜谢。



道友可以在下方公告查看我们的八月更新与后续计划：

QQ频道 B站-宗门志