各位大侠好，

《下一站江湖Ⅱ》移动端第11更、PC端第138更已于9月10日21:10更新。大侠们退出游戏更新即可。

【特别说明】

1) 部分成就不能完成的情况（比如江湖浪子“踏月无痕”），我们正在排查修复中。大家遇到无法完成的成就，还请反馈给我们去修复，拜谢大家！

2) 部分大侠更新和安装中断后，出现更新进度0.00MB/0.00MB的情况，还请大侠在设备中找到Android\\data\\com.YiMoXuan.XYZJF\\files\\StreamingAssets目录，删除localversion这个文件后重进游戏。还请大家在更新和安装时不要息屏或退出游戏哦！我们将在这几天更换安卓和IOS包体彻底解决这个问题。

3) 【性能优化】【关于IQOO11等机型在龙蛇寨移动异常的说明】下一波性能优化开始针对机型专项进行：比如进一步优化IOS 6G运存机型、IQOO11等：

(1) 上次更新结束后大部分IOS 6G运存机型已能流畅游戏（如果还有卡顿的大侠可以进群联系我们针对看下、或者等下一次更新）

(2) 部分机型如IQOO屏幕部分场景如龙蛇寨出现异常闪烁主要是因为对应硬件无法采样超过8层纹理贴图！我们将针对相关场景进行优化，大概需要2-3天（主要是改完后场景和底层渲染后打包需要大概15个小时）（大家如遇此类情况，可以将机型和移动异常的地点反馈给我们，感谢大家！）

(3) IOS 4G运存的机型还请各位大侠再给我们一点时间，万分感谢

【关于近期任务BUG的问题】

由于近期我们优化性能、重构了任务底层，该体系的性能开销降低到原来的四分之一左右，但因此导致本来没有问题的任务也出现了BUG。

我们在自查任务问题的同时，欢迎大家在官微群、taptap论坛反馈给我们任务BUG。大侠们莫急，我们在最近的几次更新中逐步解决。

【BUG修复】

本次更新我们已修复了主线卡住的问题。更新后老档若是无法完成任务，还请大侠发送云存档账号密码+问题到客服邮箱，我们手动给大家修复存档。

（因为部分玩家卡死的主线触发机制已经生效，需要官方手动重置）

公众号搜：“下一站江湖官方”，扫码进群

客服邮箱：3681313015@qq.com

1. 修复了门派建筑重复的问题

2. 修复了部分成就无法完成的问题

3. 修复了老档偶发不能完成落跑公主、瀑布锻体的问题（无法完成的老档需重新接取，如有问题还请继续联系我们）

4. 修复了偶发情况下门派好感始终-100的问题，老档做悬赏任务即可正常增加好感

5. 删除了配置错误的成就（竹间棋奕、伤重之人、论战会友、缅怀故人、年久失修、令羽之墓、菩提奇缘、何为霞璃、琉璃重宝、神秘书信、焕然一新、何仇何怨、美味糖人、寸草不生、流云之试、耳聋眼花、走火入魔、焦尾琴音、服气辟谷、臭棋篓子、独闯之地、进献之宝、遭劫货商、梅花傲雪）

6. 修复了部分大侠爽文、险恶江湖经脉周天显示异常的问题

大侠们更新后如果遇到问题，还请各位大侠联系微信群的客服或发布到：

“ 9月10日晚间更新后任务卡住收集帖 - 下一站江湖Ⅱ官方公告 - TapTap 下一站江湖Ⅱ论坛 ”

https://www.taptap.cn/moment/714955669245003323

“ 8月27日至今taptap论坛问题反馈贴（持续更新） - 下一站江湖Ⅱ反馈 - TapTap 下一站江湖Ⅱ论坛 ”

https://www.taptap.cn/moment/711212536048911824

【预约新版本领外观】

“ 预约新资料片《侠骨柔情》，免费获得武器特效！ - 下一站江湖Ⅱ官方公告 - TapTap 下一站江湖Ⅱ论坛 ”

https://www.taptap.cn/moment/710272596213500033

【点击查看江湖2优化排期】

江湖2优化排期（截止到8月29日） - 下一站江湖Ⅱ官方公告 - TapTap 下一站江湖Ⅱ论坛

https://www.taptap.cn/moment/710607546171262974

【下波更新预告】（2班倒24小时优化阶段，每完成一波就会立马安排）

移动端更换客户端：（更换客户端需要IOS提审，目前尚未通过；因此将排在下波更新）

更新大小：安卓预计更新客户端3.8G左右，IOS预计更新客户端1G左右（这类更新进入游戏后不需要再更新10G资源，只是平台客户端更新）；

1. 下载提示优化：增加了总下载进度提示

2. 优化了底层逻辑，优化了加载性能

3. 修复更新和安装中断后，进入客户端会提示下载0.00mb/0.00mb卡死的问题

发布后历史更新：

附上9月10日安卓第十波更新

https://www.taptap.cn/moment/714812239671984809

附上9月10日安卓第九波更新

https://www.taptap.cn/moment/713845985855408361

附上9月6日安卓第八波更新

https://www.taptap.cn/moment/713489129572139325

附上9月4日安卓第七波更新

https://www.taptap.cn/moment/712764232172571607

附上9月2日安卓第六波更新

https://www.taptap.cn/moment/711734992455075371

附上8月29日安卓第五波更新

https://www.taptap.cn/moment/710591412327940427

附上8月28日安卓第四波更新

https://www.taptap.cn/moment/710182930978179554

附上8月27日安卓第三波更新

https://www.taptap.cn/moment/709834526309747847

白玉京工作室 拜上