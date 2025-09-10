[안내] 3월 27일(수) 정기 점검 완료
안녕하세요. 소울워커입니다.
금일 8시 50분 부터 진행되었던 정기 점검이 완료되었습니다.
현재(15:00) 정상적인 게임 이용이 가능합니다.
■ 점검일시
2024년 3월 27일(수) 08:50 ~ 15:00 (총 6시간 10분)
■ 점검 보상
- 그루톤 코인 800개
- [EV] 돗자리 4개
- 비화의 아카식레코드 전송기 1개
- 극 고농축 비타민 Z 1개
※ 점검 보상은 3월 28일(목) 23:59 까지 수령 가능합니다.
주의 사항
※ 점검 시간 중 게임에 접속하실 수 없습니다.
※ 점검 일정은 내부 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 플레이 중 점검이 시작되어 소모된 행동력 및 버프 아이템 등은
복구에 도움을 드리기 어려운 점 양해 부탁 드립니다.
감사합니다.
