17 September 2025 Build 19916653
Update notes via Steam Community

Win Locker Codes and Mattel John Cena figures! Rack up entry tickets by playing WWE 2K25 and diving into MyFACTION.

Every day for 4 weeks, earn up to 3 tickets by: 

  • Playing 2 games (either 1 in any mode + 1 in MyFACTION, OR 2 in MyFACTION) - 2 tickets

  • Opening a MyFACTION Pack - 1 ticket

Max out at 21 tickets per week and boost your chances to win! To enter, you must be signed up to receive news and promotional marketing from 2K and its affiliates.

In-game prizes include 5,000 Locker Codes every week containing 150K MFP and a Diamond CM Punk ‘10 card. IRL prizes include 2x Mattel 2025 SDCC Exclusive Ultimate John Cena figure and Mattel 2025 The Last Time is Now John Cena Ultimate figure.

*NO PURCHASE NECESSARY. ENDS 11:59 PM PT OCTOBER 14, 2025. OPEN ONLY TO LEGAL RESIDENTS OF THE FIFTY (50) UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA, CANADA (EXCLUDING QUEBEC), UNITED KINGDOM, AUSTRIA, CZECH REPUBLIC, DENMARK, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GREECE, THE NETHERLANDS, SPAIN, SWITZERLAND, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, AND TAIWAN. VOID WHERE PROHIBITED. MUST HAVE ACCESS TO WWE 2K25 AND BE AT LEAST 18 AND LEGAL AGE OF MAJORITY IN JURISDICTION. SUBJECT TO THE OFFICIAL RULES @ wwe.2k.com/2k25/weekly-winnings-giveaway/

