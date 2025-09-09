 Skip to content
9 September 2025 Build 19914338
Update notes via Steam Community
・商人ポリアンナの移動力上限がなぜか99になっていたため上限を24に下方修正しました。
　下方修正ではありますが、他のユニットの移動上限が12であることを鑑みると、移動の成長次第では依然として強烈な移動力を誇るユニットとはなります。

・上記に加えて、HPの成長率を本来10％に設定していたつもりがなぜか100%になっていたため
マジかと思い本来のHP成長に戻そうと思ったのですが、いきなりのHP成長率10%はマジで使用感そのものが変わってしまうため間を取ってHP成長率を50%に下方修正しました。
上記修正により、従来より若干HPが上がりにくくなり運用に少し工夫が必要になってくると思いますが、そこまで大きく使用感は変わらないと予想しております。

