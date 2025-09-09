 Skip to content
9 September 2025 Build 19913667 Edited 9 September 2025 – 16:09:23 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
・主に「早期ターンクリア」が条件のマップで
条件ターン以内にクリアしてもミッションポイントが付与されないことがある不具合を修正

・アーサー編8章「不死者の峡谷」にて、神官二人が離脱ポイントに到達してもクリア扱いにならない不具合を修正
こちら、原因はオープニングで変数(神官の到達人数)を管理していたのですが、一度マップに入ったあとにワールドマップに戻り、再度入りなおすと当該オープニングイベントがスキップされてしまっていたため変数が想定外の状態のまま残ってしまっていたためでした
上記修正により、全体のごくわずかではあると思いますが
・8章攻略時、ワールドマップに戻って再度入りなおした
・現時点でアーサー編8章を攻略中
・かつ神官が一人だけ離脱地点に到達している
状態のデータで進行しているプレイヤー様のみ、当該マップを最初からやり直す必要が生じる可能性があります。ご迷惑をおかけします。

・レイアCC後の下馬状態の表記の不具合を修正しました

・オーレリアの装備可能武器欄の表示不具合を修正しました

