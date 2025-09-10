目前无法使用消耗品的问题，我们正在紧急处理中，预计在2小时内更新修复

各位大侠好，

《下一站江湖Ⅱ》移动端第10更、PC端第137更已于9月10日11:50更新。大侠们退出游戏更新即可。

【特别说明】

1) 达成成就后，大侠们记得在成就界面领取天赋点，用于之后创建角色时兑换天赋使用哦！

2) 关于爽文江湖、险恶江湖的经脉周天异常的问题，我们通宵排查尽快修复

3) 部分成就偶发不能完成的情况（比如江湖浪子“踏月无痕”），我们正在排查修复中。大家遇到无法完成的成就，还请反馈给我们去修复，拜谢大家！

【BUG修复】

本次更新我们已修复了主线卡住的问题。更新后老档若是无法完成任务，还请大侠发送云存档账号密码+问题到客服邮箱，我们手动给大家修复存档。

（因为部分玩家卡死的主线触发机制已经生效，需要官方手动重置）

公众号搜：“下一站江湖官方”，扫码进群

客服邮箱：3681313015@qq.com

1. 修复了伙伴属性在读档后会变回招募时的问题

2. 修复了伙伴装备在读档后会变回招募时的问题

3. 修复了掉落概率不正确的问题

4. 修复了掉落只会掉落同样物品的问题

5. 修复了显示的任务目标与实际目标不一致，导致任务无法完成的问题（只是显示问题，不影响老档实际进度）

6. 修复了门派建筑建造后不保存的问题

7. 修复了落跑公主无法完成的问题

8. 修复了偶发情况下云鹤疑云无法完成的问题

9. 修复了瀑布锻体没有修炼点的问题

10. 修复了丹鹤石碑无法打开的问题

11. 修复了以武会友闪退的问题

12. 修复了部分任务无法触发剧情的问题

13. 修复了部分任务错乱的问题

14. 增加了主界面任务悬浮提示

15. 增加了存档读档的提示

16. 增加了特效惊鸿霁雷在橱窗中的显示

【性能优化】【关于IQOO11等机型在龙蛇寨移动异常的说明】

下一波性能优化开始针对机型专项进行：比如进一步优化IOS 6G运存机型、IQOO11等：

1) 上次更新结束后大部分IOS 6G运存机型已能流畅游戏（如果还有卡顿的大侠可以进群联系我们针对看下、或者等下一次更新）

2) 部分机型如IQOO屏幕部分场景如龙蛇寨出现异常闪烁主要是因为对应硬件无法采样超过8层纹理贴图！我们将针对相关场景进行优化，大概需要2-3天（主要是改完后场景和底层渲染后打包需要大概15个小时）

（大家如遇此类情况，可以将机型和移动异常的地点反馈给我们，感谢大家！）

3) IOS 4G运存的机型还请各位大侠再给我们一点时间，万分感谢

大侠们更新后如果遇到问题，还请各位大侠联系微信群的客服或发布到：

“ 8月27日至今taptap论坛问题反馈贴（持续更新） - 下一站江湖Ⅱ反馈 - TapTap 下一站江湖Ⅱ论坛 ”

https://www.taptap.cn/moment/711212536048911824

【预约新版本领外观】

“ 预约新资料片《侠骨柔情》，免费获得武器特效！ - 下一站江湖Ⅱ官方公告 - TapTap 下一站江湖Ⅱ论坛 ”

https://www.taptap.cn/moment/710272596213500033

【点击查看江湖2优化排期】

江湖2优化排期（截止到8月29日） - 下一站江湖Ⅱ官方公告 - TapTap 下一站江湖Ⅱ论坛

https://www.taptap.cn/moment/710607546171262974

【下波更新预告】（2班倒24小时优化阶段，每完成一波就会立马安排）

移动端更换客户端：（更换客户端需要IOS提审，目前尚未通过；因此将排在下波更新）

更新大小：安卓预计更新客户端3.8G左右，IOS预计更新客户端1G左右（这类更新进入游戏后不需要再更新10G资源，只是平台客户端更新）；

1. 下载提示优化：增加了总下载进度提示

2. 优化了底层逻辑，优化了加载性能

发布后历史更新：

附上9月10日安卓第九波更新

https://www.taptap.cn/moment/713845985855408361

附上9月6日安卓第八波更新

https://www.taptap.cn/moment/713489129572139325

附上9月4日安卓第七波更新

https://www.taptap.cn/moment/712764232172571607

附上9月2日安卓第六波更新

https://www.taptap.cn/moment/711734992455075371

附上8月29日安卓第五波更新

https://www.taptap.cn/moment/710591412327940427

附上8月28日安卓第四波更新

https://www.taptap.cn/moment/710182930978179554

附上8月27日安卓第三波更新

https://www.taptap.cn/moment/709834526309747847

白玉京工作室 拜上