1.7.0 Update
New Class: Demon Hunter
• A class that uses arrows and bombs
• Unlocks after clearing Floor 6
New Achievements
• Added 36 new achievements
⸻
Gameplay Balance Improvements
• Increased drop rate of weapons from monsters
• Run: Bless Skill effect increased (+70% → +200%)
⸻
Legendary Effect Balance Adjustments
• Lightning Summoner
Lightning projectile count and range: +50% → +100%
Added +100% damage effect
• Shattering Freeze
Damage against Chilled enemies increased: +25% → +30%
• Ruthless Strike
Damage against Stunned enemies increased: +35% → +50%
⸻
Character Balance Adjustments
• Brawler: Increased Stun duration on Special Attack hit (0.5s → 1s)
• Mage, Brawler: Slight adjustments to hitbox size
⸻
Monster Balance Adjustments (Nerfs)
• Ice Skeleton
Reduced speed, range, and damage of death projectiles
Changed so no projectiles are fired when dying while Stunned
• Poison Spine Mole
Reduced speed, range, damage, and trigger chance of retaliatory projectiles
Changed so no projectiles are fired when hit while Stunned
⸻
UI Fixes
• Item details window: fixed abnormal display of some effect values
• Expanded decimal display for some effect values (1 digit → 2 digits)
⸻
Bug Fixes
• Fixed issue where achievement list did not update immediately after unlocking
• Fixed issue where Flowing Current legendary effect was spawning abnormally
⸻
Thank you.
