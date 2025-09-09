 Skip to content
Major 9 September 2025 Build 19910648 Edited 9 September 2025 – 12:09:15 UTC by Wendy Share
This build has not been seen in a public branch.
Update notes via Steam Community

1.7.0 Update

New Class: Demon Hunter

• A class that uses arrows and bombs

• Unlocks after clearing Floor 6

New Achievements

• Added 36 new achievements

Gameplay Balance Improvements

• Increased drop rate of weapons from monsters

Run: Bless Skill effect increased (+70% → +200%)

Legendary Effect Balance Adjustments

• Lightning Summoner

Lightning projectile count and range: +50% → +100%

Added +100% damage effect

• Shattering Freeze

Damage against Chilled enemies increased: +25% → +30%

• Ruthless Strike

Damage against Stunned enemies increased: +35% → +50%

Character Balance Adjustments

Brawler: Increased Stun duration on Special Attack hit (0.5s → 1s)

Mage, Brawler: Slight adjustments to hitbox size

Monster Balance Adjustments (Nerfs)

• Ice Skeleton

Reduced speed, range, and damage of death projectiles

Changed so no projectiles are fired when dying while Stunned

• Poison Spine Mole

Reduced speed, range, damage, and trigger chance of retaliatory projectiles

Changed so no projectiles are fired when hit while Stunned

UI Fixes

Item details window: fixed abnormal display of some effect values

• Expanded decimal display for some effect values (1 digit → 2 digits)

Bug Fixes

• Fixed issue where achievement list did not update immediately after unlocking

• Fixed issue where Flowing Current legendary effect was spawning abnormally

Thank you.

Changed depots in legacy branch

View more data in app history for build 19910648
Windows Depot 2665681
macOS Depot 2665682
