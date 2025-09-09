战斗存档与数值重做版本更新

更新内容

一.新增战斗内存档＆读档功能

1.战斗内新增存档＆读档功能

2.存档栏位从30个调整为99个；

3.自动存档由占用第30号档位调整为占用1号档位。（自动存档会在每次进入大地图时触发）

注： 存档时可能会出现一些卡顿情况，请等待提示“存档成功”后再进行其他操作，避免重复操作覆盖其他有效存档或引起其他问题。

二.对应战斗内存档功能重做数值

1.所有职业的属性成长数值重做

a.提高防御属性的作用

b.缩小不同职业的血量差异

c.整体压缩等级提升带来的属性提升，减少中期数值压制的情况出现的可能。

2.所有涉及到闪避、命中、减伤、增伤的技能、道具、装备数值调整。

避免中后期完全理解游戏机制后，无脑堆闪避与减伤过于无聊。

对应调整部分技能的伤害加成系数，略微放慢战斗节奏，让敌我双方有更多互换资源的过程。

注：加载旧存档时可能会存在一些我方已拥有的角色，技能描述与实际效果不匹配的情况。

（效果还是之前的效果，描述是新的。可能涉及到内容有：技能添加的特殊效果、buff、技能伤害系数。）

三.财之都事件快捷入口

新增大地图→主菜单→财之都 这个快捷触发商店、金币＆经验副本的入口，避免来回跑地图浪费时间。

四.奖励更丰富的刷钱＆金币关卡

财之都的金币＆经验副本新增LV15、LV25、LV35、LV45 4个更高等级，奖励更加丰富的关卡。

玩家可根据自身需求，更快速的从这些关卡获取角色经验值、金币。

（等级不够的角色，可以携带大范围AOE的红水晶来这类关卡快速刷经验值追赶等级，但不建议中前期就把所有角色刷满级。）

五.新增直接购买指定绿水晶、红水晶、蓝水晶的商店

除了少数单纯提供数值加成的稀有蓝水晶，其他所有水晶都可以直接在财之都商店购买。（完成财之章解锁商店功能后。）

六.其他

1.开始游戏时新增跳过第一章剧情的选项