大家好，
1.因为自动搜索这个获得资源又少又几乎没人用的鸡肋功能，有可能在小区引发不能睡觉的bug，故去掉了自动搜索功能。
（从代码上看，这功能的代码和睡觉根本没有任何关系，为何会引起八竿子打不着的bug，实属玄学，不管怎样，不少玩家反馈用了自动搜索就有可能引发睡觉bug，那么就先去掉这玩意）
2.修复了一些文本错误
