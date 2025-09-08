宇宙大战20250908版本更新公告

1. 新增卡片： 熊猫女仆 轮胎厨师 魅魔女郎 圣诞酒鬼

2. 新地图 度假海湾 拉姆基地内（专家） 空袭（专家）

3. 时空导弹专属芯片 东风

4. 新的装扮类型-称号，可在官方举办的活动中获取

5. 植物卡-迷幻曼陀罗增强：初始以及放置冷却时间减半、 放置条件优化、触发条件改为瞬发

6. 稀有钻石卡-百变魔术师增强：基础血量增加、吸附外星人时间减少、新增机制：吸收外星人后 完全吸收完毕后会随机产出一张卡片

7. 锐利胡萝卜增强：伤害提高

8. 部分卡片伤害类型调整：

治愈厨师 护甲等级由1→2 投石机系列卡片护甲等级由1→2

火油陷阱 物理→火焰 钢板厨师 火抗0→1 冰抗0-1 雷抗0-1

贯天磁力炮 火焰（废案）→ 雷电 时空导弹 物理 → 炸弹 燃烧瓶系列 物理 → 火焰

外星人： 寒冰号护甲1→0 爆破号护甲1→0 冲锋侠普罗塔护甲1→2

·现在特殊攻击类型 以及卡片的护甲等级都写在的卡片的介绍里 没有写的默认为物理攻击 没有写出的护甲等级默认1级

9. 修复了天使兔女郎可以魅惑中立npc的bug

10.修复冷冻机与飞鱼号等飞行单位异常交互的bug

11. 修复了拉姆指挥官会被胶水异常控制的bug

12. 狂奔草泥马、绵羊的移动速度增加，初始冷却减少，草泥马可以对所有单位造成伤害，绵羊伤害增强为范围伤害

13. 秘岛矿山金币产出大幅度增加

14. 减速公式修改，现在不会再造成外星人倒退

15. 小贝类卡片增强：现在所有小贝释放期间无法被攻击，银、金小贝吹散雾气前摇取消

16. 火油陷阱与粘液燃烧瓶优化：火油陷阱可以对boss造成伤害 放置条件优化 初始cd减少 粘液燃烧瓶现在可以叠放 初始cd减少

17. boss对百分比伤害具有限制伤害 普通外星人不受影响

18. 部分boss增加免疫控制

19. 苏醒者泰坦加强 机制调整

20. 电网科技修复

21. 优化部分新手任务 增加部分任务