1.重新梳理 卡牌行动的目标选择，测试是否还存在给没有CD的施加冰冻/减速/加速/极速等情况
2.调整数据上传服务器，每个玩家一局游戏只用一个数据UID，防止重复上传当天数据
3.属性最大值限制，比如堆叠数最大为10，行动次数99等
4.修复场地卡会被放在-1的位置的bug
5.治疗机制修改：治疗1秒触发1次，每次数值减半，恢复治疗层数的生命，清除治疗层数10%的灼烧与毒素。
5.魔免机制修改：魔免有次数，代表可以抵抗多少秒这些debuff的攻击（灼热、毒素、冰冻、减速）
6.冰冻机制修改：多次执行次数的棋子，会在当次行动的可执行次数全部释放完后才停止计时
7.修复若干bug
