大家好，更新了如下内容：
1.修复了有些时候操作无人机回到避难所，人物会腾空的bug
2.修复自由模式里，少数时候进入农场或快递站避难所会黑屏的bug
3.赤石小区任务里交付无人机的任务，改为借用无人机给小区居民，不会扣除物品栏里的无人机。
4.修正游戏设置菜单里的文案
5.群众避难营地里的商人可以用牛逼大量购买物品，只要够牛逼，就不受每天购买数量的限制
6.修正一些文本错误
7656…) to be redirected to calculator
id/ or
profiles/
app/ or
sub/ or
bundle/ or
depot/
大家好，更新了如下内容：
1.修复了有些时候操作无人机回到避难所，人物会腾空的bug
2.修复自由模式里，少数时候进入农场或快递站避难所会黑屏的bug
3.赤石小区任务里交付无人机的任务，改为借用无人机给小区居民，不会扣除物品栏里的无人机。
4.修正游戏设置菜单里的文案
5.群众避难营地里的商人可以用牛逼大量购买物品，只要够牛逼，就不受每天购买数量的限制
6.修正一些文本错误
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update