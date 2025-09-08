大家好，更新了如下内容：

1.修复了有些时候操作无人机回到避难所，人物会腾空的bug

2.修复自由模式里，少数时候进入农场或快递站避难所会黑屏的bug

3.赤石小区任务里交付无人机的任务，改为借用无人机给小区居民，不会扣除物品栏里的无人机。

4.修正游戏设置菜单里的文案

5.群众避难营地里的商人可以用牛逼大量购买物品，只要够牛逼，就不受每天购买数量的限制

6.修正一些文本错误