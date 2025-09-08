 Skip to content
8 September 2025 Build 19896607 Edited 8 September 2025 – 13:09:17 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

1. Resolved resolution issues on screens with non-16:9 aspect ratios.

2. Addressed incomplete display problems in certain UI elements.

3. Corrected several localization issues.

