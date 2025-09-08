GAMEPLAY CHANGES
BOOSTER SET #2 INTRODUCES 100 NEW CARDS
THESE PACKS ARE AVAILABLE FROM THE START OF THE GAME FOR 20 PACK TICKETS
ALL BOSSES HAVE BEEN REBALANCED, GENERALLY LOWERED IN POWER AND HP ACROSS THE BOARD
ROBOT BOSS MODEL ADJUSTED
NEW ICONS FOR STEALTH, VOID, AND CORPORATE DAMAGE
A NEW BUDGET CHEAT CODE FOR TESTING PURPOSES
NEW BATTLE MUSIC PLAYER ADDED, NEXT TO THE OPTION BUTTON YOU CAN NOW FLIP THROUGH A FEW TRACKS, MORE TO COME
ANOTHER NEW BUTTON NEXT TO OPTIONS IS A BATTLE CAMERA SWAP BUTTON, YOU CAN STILL USE TAB TO SWAP BETWEEN BATTLE CAMERAS
COPORATE CARDS NOW HAVE A TOOLTIP THAT COMMUNICATES THAT THEY ARE IN FACT, CORPORATE CARDS
CARDS THAT GENERATE A RANDOM CHARACTER OF X TYPE NOW PULL FROM BOTH SETS OF AVAILABLE CHARACTER CARDS
CARD COST HAS BEEN REMOVED FROM THE CUSTOM GAME MODIFIER LIST
SPECIFIC CARD CHANGES
TWIN BUDGET NOW INCREASES CORRUPTION BY 50
DIVISION CUTS NOW INCREASES CORRUPTION BY 30
BUGS
CORRUPTION BAR HOVER TOOLTIP TEXT UPDATED
SECOND PHASE OF MALCOLM KESSLER BOSS TRIGGER FOR ENEMY TOOLTIP ADJUSTED
MAP NODES SHOULD NOW SAVE AND RELOAD PROPERLY, THERE WERE SOME CASES OF DISSAPPEARING NODES ON RELOAD BEFORE THIS UPDATE
