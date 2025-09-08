 Skip to content
8 September 2025 Build 19890839 Edited 8 September 2025 – 01:09:08 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

GAMEPLAY CHANGES

  • BOOSTER SET #2 INTRODUCES 100 NEW CARDS

  • THESE PACKS ARE AVAILABLE FROM THE START OF THE GAME FOR 20 PACK TICKETS

  • ALL BOSSES HAVE BEEN REBALANCED, GENERALLY LOWERED IN POWER AND HP ACROSS THE BOARD

  • ROBOT BOSS MODEL ADJUSTED

  • NEW ICONS FOR STEALTH, VOID, AND CORPORATE DAMAGE

  • A NEW BUDGET CHEAT CODE FOR TESTING PURPOSES

  • NEW BATTLE MUSIC PLAYER ADDED, NEXT TO THE OPTION BUTTON YOU CAN NOW FLIP THROUGH A FEW TRACKS, MORE TO COME

  • ANOTHER NEW BUTTON NEXT TO OPTIONS IS A BATTLE CAMERA SWAP BUTTON, YOU CAN STILL USE TAB TO SWAP BETWEEN BATTLE CAMERAS

  • COPORATE CARDS NOW HAVE A TOOLTIP THAT COMMUNICATES THAT THEY ARE IN FACT, CORPORATE CARDS

  • CARDS THAT GENERATE A RANDOM CHARACTER OF X TYPE NOW PULL FROM BOTH SETS OF AVAILABLE CHARACTER CARDS

  • CARD COST HAS BEEN REMOVED FROM THE CUSTOM GAME MODIFIER LIST

SPECIFIC CARD CHANGES

  • TWIN BUDGET NOW INCREASES CORRUPTION BY 50

  • DIVISION CUTS NOW INCREASES CORRUPTION BY 30

BUGS

  • CORRUPTION BAR HOVER TOOLTIP TEXT UPDATED

  • SECOND PHASE OF MALCOLM KESSLER BOSS TRIGGER FOR ENEMY TOOLTIP ADJUSTED

  • MAP NODES SHOULD NOW SAVE AND RELOAD PROPERLY, THERE WERE SOME CASES OF DISSAPPEARING NODES ON RELOAD BEFORE THIS UPDATE

Changed files in this update

Depot 3838891
  • Loading history…
