The application now remembers your preference for light/dark mode and window always-on-top settings. These configurations will be automatically restored upon next launch.
现已增加对深/浅模式和是否置顶情况的记忆，下次启动时仍然采用上次的设置。
Приложение теперь запоминает ваши настройки тёмной/светлой темы и режима поверх всех окон. Эти параметры будут восстановлены при следующем запуске.
Die App merkt sich jetzt Ihre Einstellungen für den Dunkel-/Hellmodus und den „Immer im Vordergrund“-Status. Diese Einstellungen werden beim nächsten Start wiederhergestellt.
L'application mémorise désormais vos paramètres de mode sombre/clair et de mode toujours au premier plan. Ces préférences seront restaurées au prochain lancement.
La aplicación ahora recuerda tu configuración de modo oscuro/claro y de «siempre visible». Estas preferencias se restaurarán en el próximo inicio.
O aplicativo agora lembra suas configurações de modo escuro/claro e do estado «sempre por cima». Essas preferências serão restauradas na próxima inicialização.
Aplikacja zapamiętuje teraz ustawienia trybu ciemnego/jasnego oraz stanu „zawsze na wierzchu”. Ustawienia te zostaną przywrócone przy następnym uruchomieniu.
アプリケーションがダーク/ライトモードと常に最前面に表示する設定を記憶するようになりました。これらの設定は次回起動時に復元されます。
이제 앱이 다크/라이트 모드 및 항상 맨 위에 유지 설정을 기억합니다. 이 설정은 다음 실행 시 복원됩니다.
แอปพลิเคชันจดจำการตั้งค่าสำหรับโหมดสีเข้ม/สว่างและสถานะ「วางบนสุดเสมอ」แล้ว การตั้งค่าเหล่านี้จะถูกกู้คืนในครั้งต่อไปที่เปิดใช้
應用程式現在會記住您的深色/淺色模式設定和「視窗最上層顯示」狀態。這些偏好設定將在下次啟動時恢復。
Қолданба енді қараңғы/ашық режим және 「әрқашан үстіңде」 болу параметрлеріңізді есте сақтайды. Бұл параметрлер келесі іске қосу кезінде қалпына келтіріледі.
Uygulama artık koyu/aydınlık mod ve «her zaman üstte» durumu ayarlarınızı hatırlar. Bu tercihler bir sonraki başlatmada geri yüklenecektir.
L'applicazione ora memorizza le impostazioni della modalità chiaro/scuro e dello stato «sempre in primo piano». Queste preferenze verranno ripristinate al prossimo avvio.
التطبيق يتذكر الآن إعدادات الوضع الداكن/الفاتح وحالة «الدائم على القمة». سيتم استعادة هذه التفضيلات عند التشغيل التالي.
Aplikace si nyní pamatuje vaše nastavení pro tmavý/světlý režim a stav «vždy navrch». Tato nastavení budou obnovena při příštím spuštění.
Appen husker nu dine indstillinger for mørk/lys tilstand og «altid forrest»-status. Disse præferencer vil blive gendannet ved næste opstart.
De app onthoudt nu uw instellingen voor donkere/lichte modus en de status «altijd bovenaan». Deze voorkeuren worden hersteld bij de volgende start.
Sovellus muistaa nyt tumma/vaalea -tilan ja «aina päällimmäisenä» -tilan asetuksesi. Asetukset palautetaan seuraavalla käynnistyskerralla.
Η εφαρμογή θυμάται πλέον τις ρυθμίσεις σκούρης/ανοιχτής λειτουργίας και της κατάστασης «πάντα μπροστά». Αυτές οι προτιμήσεις θα επαναφερθούν κατά την επόμενη εκκίνηση.
Az alkalmazás mostantól emlékszik a sötét/világos mód és a «mindig legfelül» beállításra. Ezek a beállítások a következő indításkor visszaállnak.
Appen husker nå innstillingene dine for mørk/lys-modus og «alltid overalt»-status. Disse innstillingene vil bli gjenopprettet ved neste oppstart.
Aplicația își amintește acum setările pentru modul întunecat/deschis și starea «mereu deasupra». Aceste preferințe vor fi restaurate la următoarea pornire.
Appen kommer nu ihåg dina inställningar för mörkt/ljust läge och «alltid överst»-status. Dessa inställningar återställs vid nästa uppstart.
Додаток тепер запам'ятовує ваші налаштування темного/світлого режиму та стану «завжди зверху». Ці параметри будуть відновлені під час наступного запуску.
Ứng dụng giờ đã ghi nhớ cài đặt chế độ tối/sáng và trạng thái «luôn ở trên cùng» của bạn. Các tùy chọn này sẽ được khôi phục trong lần khởi động tiếp theo.
แอปพลิชันจดจำการตั้งค่าสำหรับโหมดสีเข้ม/สว่างและสถานะ「วางบนสุดเสมอ」แล้ว การตั้งค่าเหล่านี้จะถูกกู้คืนในครั้งต่อไปที่เปิดใช้
Aplikasi kini mengingat pengaturan mode gelap/terang dan status 「selalu di atas」. Preferensi ini akan dipulihkan saat peluncuran berikutnya.
Aplikasi kini mengingati tetapan mod gelap/cerah dan status 「sentiasa di atas」. Keutamaan ini akan dipulihkan pada pelancaran seterusnya.
ऐप्लिकेशन अब डार्क/लाइट मोड और 「हमेशा सबसे ऊपर」स्थिति की आपकी सेटिंग्स को याद रखता है। यह वरीयताएँ अगले लॉन्च पर पुनर्स्थापित कर दी जाएँगी。
L'aplicació ara recorda la teva configuració per al mode fosc/clar i l'estat 「sempre al damunt」。 Aquestes preferències es restauraran en el proper llançament.
Апликација сада памти ваша подешавања за тамни/светли мод и стату「увек при врху」。 Ове поставке ће бити враћене при следећом покретању.
Aplikacija sada pamti vaše postavke za tamni/svijetli način rada i status 「uvijek na vrhu」。 Te će postavke biti vraćene sljedećim pokretanjem.
Aplikácia si teraz zapamätá vaše nastavenia pre tmavý/svetlý režim a stav 「vždy navrchu」。 Tieto predvoľby sa obnovia pri ďalšom spustení.
Aplikacija si zdaj zapomni vaše nastavitve za temni/svetlni način in stanje 「vedno na vrhu」。 Te nastavitve bodo obnovljene ob naslednjem zagonu.
Rakendus jätab nüüd meelde teie tumeda/heleda režiimi ja 「alati esiplaanil」 oleku seaded. Need eelistused taastatakse järgmisel käivitamisel.
Lietotne tagad atceras jūsu iestatījumus tumšajam/gaišajam režīmam un 「vienmēr augšā」 statusu. Šie iestatījumi tiks atjaunoti nākamajā palaišanas reizē.
Programėlė dabar įsimena jūsų nustatymus tamsiam/šviesiam režimui ir 「visada viršuje」 būseną. Šie nustatymai bus atkurti kitą kartą paleidus programą.
Энди иловангиз қоронғи/оч режим ва 「ҳамиша устида」 ҳолатини созламаларини эслаб қолади. Ушбу мосламалар кейинги ишга туширилганда тикланади.
பயன்பாடு இப்போது இருள்/வெளிச்ச முறை மற்றும் 「எப்போதும் மேலே」 இருக்கும் அமைப்புகளை நினைவில் கொள்ளும். இந்த விருப்பங்கள் அடுத்த முறை தொடங்கும் போது மீட்டமைக்கப்படும்.
اکنون برنامه، تنظیمات حالت تاریک/روشن و وضعیت 「همیشه در بالا」 را به خاطر میسپارد. این تنظیمات در راهاندازی بعدی بازیابی خواهند شد
ایپ ہݨ تاریک/چݨاکاں موڈ تے 「ہمیشہ اُتے」 رہݨ دی سیٹنگ یاد رکھدی اے۔ اے سیٹنگ اڳلے چلاؤ ویلے بحال تھی ویسن۔
অ্যাপটি এখন ডার্ক/লাইট মোড এবং 「সর্বদা উপরে」 থাকার সেটিংস মনে রাখবে। এই পছন্দগুলি পরবর্তী চালু করার সময় পুনরুদ্ধার করা হবে।
הזיכרון של מצב בהיר/כהה והאם הוא מוצמד לראש הדף נוסף, וההגדרה האחרונה עדיין תשמש בהפעלה הבאה.
Now it remembers light/dark mode and window always-on-top settings.
