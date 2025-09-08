新增内容：
1、蛇形好感度15支线（第三章结束后开启）
2、鹿柒好感度15支线（第三章结束后开启）
3、重修宝典，用来洗生活技能加点
4、自动战斗逻辑，进入战斗以后可以选择开启
5、主线第四章任务
6、良人楼任务线至拾遗公职级
7、龙居城任务若干
8、创意工坊开启，mod制作工具和使用说明一并奉上，感兴趣的小伙伴可以到下面链接下载工具，制作mod
链接：https://pan.quark.cn/s/fa7c78a3922c?pwd=KdCP
提取码：KdCP
优化内容：
1、增加了蛊虫的排序功能
2、完成了蛇形和药兽的主线CG
3、优化了战斗的UI显示
4、优化了狼九思独自参战的逻辑
5、优化了战斗数值计算逻辑，减少中后期数值膨胀
6、优化了主线浔河庄最后的演出，减少卡顿风险
7、优化了“师命可违”的任务逻辑
8、优化了大型boss的详情显示
9、优化了轻功增加的教程数值
10、降低了二月红的数值
11、优化了成为御史以后加入门派的引导，和狗哈对话询问门派详情以后会开启入门支线任务，帮助玩家快速定位门派位置
12、新增了世界地图快速旅行的引导
13、优化了新手期的任务逻辑，在成为御史之前，玩家将暂时不能随意探索世界
14、优化了战斗中可攻击目标的显示，增加可攻击目标列表，方便玩家（尤其是手柄玩家）选择想要攻击的敌人
15、优化了AI施放放置类武功的逻辑
16、加强了百灵御门派武功印和催破
17、使用手柄过剧情时，如果遇到选项，不会误触选择第一个选项了
18、优化了任务UI，用图标区分了不同任务类型
19、优化了战斗目标选择逻辑
修复bug：
1、修复了游历模式返回后手柄会失灵的bug
2、修复了鲲鹏教无常游戏山洞中，进入内室可能卡住的bug
3、修复了饰品“隙间微光”对队友不生效的bug
4、修复了山海录消耗印显示不正确的bug
5、修复了已知的文字，措辞问题
6、修复了大部分玩家反馈bug，数量过多，不一一列举了
希望大家玩得开心~
2025年9月8日主线第四章更新补丁
