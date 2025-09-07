各位大侠好，

《下一站江湖Ⅱ》移动端第9更预计将于9月7日晚间更新。届时大侠们退出游戏更新即可。

【更新后该内容还有问题的老存档可联系官方修复】

（因为部分玩家卡死的主线触发机制已经生效，需要官方手动重置）

公众号搜：“下一站江湖官方”，扫码进群

客服邮箱：

3681313015@qq.com

（重磅优化）《下一站江湖Ⅱ》PC端第136次更新公告

各位大侠好，

《下一站江湖Ⅱ》PC端第136更预计将于9月7日晚间更新。届时大侠们退出游戏更新即可。

通过这次移动端的发布，收到了庞大的数据反馈，我们终于发现了从PC版就一直存在的导致卡顿、性能大幅度消耗的核心BUG：整个NPC系统的底层框架BUG，我们将从这一次更新起逐步解决该问题！

（本月起，我们将进一步加强所有版本的性能优化、BUG修复、内容丰富！欢迎大家能将更多的体验反馈到官微群！）

【性能优化】

1) 重构存档底层，存档架构优化（第一波暨第二波），大幅提升存档速度、降低存档带来的性能消耗：

a. 存档时不占用内存，能解决部分大侠存档卡顿的问题

b. 存档时的数据占用减少了百分之70

c. 存储时间缩短一倍，大家可以放心的开启自动存档功能了！

2) 底层性能优化：

a. 重构NPC生成逻辑（第一波暨第二波）：重构NPC底层体系！我们终于发现了从PC版就一直存在的导致卡顿、性能大幅度消耗的核心BUG：整个NPC系统的底层框架BUG，我们将从这一次更新起逐步解决该问题！重构了NPC属性刷新的计算逻辑、重构了NPC背包刷新逻辑无限增加，幅降低NPC加载时的性能开销

b. 重构任务及养成系统底层（第一波暨第二波）：优化任务逻辑，降低杀怪、NPC交互的性能消耗，稳定帧率提升体验

c. 优化了任务、养成底层逻辑（第一波）：优化代码和算法，优化运算、降低性能消耗，提升性能；掉落采用A-Res算法，替代之前的传统算法，大幅提升性能

d. 重构底层导航网格：放弃U3D引擎自带导航网格，优化了战斗中由于寻路层异常带来的卡顿问题、降低U3D引擎原有导航网格带来的内存占用和性能消耗，优化了大部分现在大侠们遇见的NPC飞天遁地、掉落到地图外等问题

【优化和修复】

1) 优化了武器特效，增强了效果

2) 修复了武学洗炼获有几率无法获取词条的问题

3) 修复了秦月岚立绘不正确的问题

4) 修复了【天赋】侠踪萍影不生效的问题

5) 修复了npc在水里石头上无法移动的问题

6) 修复了部分文字无法输入的问题（屏蔽词库有几十万条数据，无法一一查看，我们将收集所有报告的问题，优化常用的词库）

7) 修复了（1162，1699）有空气墙的问题（原将门新手剧情的空气墙）

8) 将门虎子、无名之辈创角时增加【天赋】双极·衡可选择

9) 将门虎子、无名之辈创角时增加【天赋】涌泉·命可选择

10) 优化了背包读取速度

11) 优化了穿戴武器读取速度

12) 修复了丐门不能乞讨的问题

【双端存档版本同步】

更新后PC版本与移动端版本存档全端数据互通、同步！PC版本与移动端的存档可彼此读取啦！

【(移动端)TapTap/IOS 9月7日更新内容】

【BUG修复】

本次更新我们已修复了主线卡住的问题。更新后老档若是无法完成任务，还请大侠发送云存档账号密码+问题到客服邮箱，我们手动给大家修复存档。

（因为部分玩家卡死的主线触发机制已经生效，需要官方手动重置）

1) 修复了主线”清理追兵“无法完成的问题

2) 修复了主线“击败凌云门弟子”无法完成的问题

3) 修复了解密”云鹤疑云“无法获得“正确的情报”的问题

4) 修复了新建门派建筑后，存档读档门派建筑异常的问题

大侠们更新后如果遇到问题，还请各位大侠联系微信群的客服或发布到：

“ 8月27日至今taptap论坛问题反馈贴（持续更新） - 下一站江湖Ⅱ反馈 - TapTap 下一站江湖Ⅱ论坛 ”

https://www.taptap.cn/moment/711212536048911824

【预约新版本领外观】

“ 预约新资料片《侠骨柔情》，免费获得武器特效！ - 下一站江湖Ⅱ官方公告 - TapTap 下一站江湖Ⅱ论坛 ”

https://www.taptap.cn/moment/710272596213500033

【关于IQOO11等机型在龙蛇寨移动异常的说明】

这几天收到大侠反馈，部分机型如IQOO11在龙蛇寨附近移动时会出现主角移动抽搐的情况，我们将在下次更新修复。

大家如遇此类情况，可以将机型和移动异常的地点反馈给我们，感谢大家！

【点击查看江湖2优化排期】

江湖2优化排期（截止到8月29日） - 下一站江湖Ⅱ官方公告 - TapTap 下一站江湖Ⅱ论坛

https://www.taptap.cn/moment/710607546171262974

【下波更新预告】（2班倒24小时优化阶段，每完成一波就会立马安排）

移动端更换客户端：

更新大小：安卓预计更新客户端3.8G左右，IOS预计更新客户端1G左右（进入游戏后不需要再更新10G资源，只是平台客户端更新）；

1. 下载提示优化：增加了总下载进度提示

2. 优化了底层逻辑，优化了加载性能

发布后历史更新：

附上9月6日安卓第八波更新

https://www.taptap.cn/moment/713489129572139325

附上9月4日安卓第七波更新

https://www.taptap.cn/moment/712764232172571607

附上9月2日安卓第六波更新

https://www.taptap.cn/moment/711734992455075371

附上8月29日安卓第五波更新

https://www.taptap.cn/moment/710591412327940427

附上8月28日安卓第四波更新

https://www.taptap.cn/moment/710182930978179554

附上8月27日安卓第三波更新

https://www.taptap.cn/moment/709834526309747847

白玉京工作室 拜上