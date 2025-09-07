 Skip to content
7 September 2025 Build 19886119 Edited 7 September 2025 – 13:19:09 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

📢 RELEASE ANNOUNCEMENT – HEROIC AEGISIO: ORIGINS

I’m excited to announce that Heroic Aegisio: Origins has been officially released!

Although released, the game is still under continuous development and will keep receiving updates to bring you an even better experience.

  • 🕒 Server Opening Time:

    • Vietnam (UTC+7): 10:00 PM, September 9, 2025

    • Korea (UTC+9): 12:00 AM, September 10, 2025

    • Russia (Moscow, UTC+3): 6:00 PM, September 9, 2025

    • China (UTC+8): 11:00 PM, September 9, 2025

    • USA (PST, UTC-7): 8:00 AM, September 9, 2025

  • 💻 Current Status: The game is already available on Steam, you can purchase and install it right now.

  • ⚠️ Please note: Servers will only go live at the above time. Before that, you can preload the game to be ready once the gates open.

Thank you for joining me on this journey. Your presence and feedback will help make Heroic Aegisio: Origins even better!

