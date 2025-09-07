📢 RELEASE ANNOUNCEMENT – HEROIC AEGISIO: ORIGINS
I’m excited to announce that Heroic Aegisio: Origins has been officially released!
Although released, the game is still under continuous development and will keep receiving updates to bring you an even better experience.
🕒 Server Opening Time:
Vietnam (UTC+7): 10:00 PM, September 9, 2025
Korea (UTC+9): 12:00 AM, September 10, 2025
Russia (Moscow, UTC+3): 6:00 PM, September 9, 2025
China (UTC+8): 11:00 PM, September 9, 2025
USA (PST, UTC-7): 8:00 AM, September 9, 2025
💻 Current Status: The game is already available on Steam, you can purchase and install it right now.
⚠️ Please note: Servers will only go live at the above time. Before that, you can preload the game to be ready once the gates open.
Thank you for joining me on this journey. Your presence and feedback will help make Heroic Aegisio: Origins even better!