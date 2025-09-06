 Skip to content
6 September 2025 Build 19883599 Edited 6 September 2025 – 20:32:12 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
  • Fixed some, stage backgrounds not working correctly when using light backgrounds Replaced Act 7's first boss spell card cut-in
  • Added secret unlock codes in the title screen

Balance changes:

  • Act 2-1: longer interval between waves
  • Act 2-3: longer interval between waves
  • Act 2-4: longer interval between waves
  • Act 2-5: longer interval between lasers, arrowheads
  • Act 2-6: longer interval between waves
  • Act 4-1: reduced fireball count and interval
  • Act 4-3: reduced photo count to 6 Act 4-4: reduced bullet density
  • Act 5-1: reduced photo count to 5
  • Act 5-2: reduced photo count to 5, reduced bullet density, longer interval between waves
  • Act 5-3: longer interval between square waves, longer interval between bubbles
  • Act 5-5: longer interval between lasers
  • Act 5-8: longer interval between laser waves, longer interval between square waves
  • Act 5-9: reduced laser count to 10, reduced bullet density, reduced bubble count, longer interval between bubbles
  • Act 6-3: reduced spell card activation delay
  • Act 6-5: longer interval between blue squares
  • Act 6-6: reduced dark bullet density
  • Act 7-2: longer interval between waves
  • Act 8-4: added visual markings as warnings
  • Act 8-7: spaced out the bubbles
  • Act 10-8: reduced laser count
  • Act 12-10: added aimed bullets
  • Act 12-12: improved bullet visibility, reduced bullet density

