NEW REACT ALARM SYSTEM!
USE DELETE KEY TO TOGGLE -
WHEN ON, IF SPOTTED, THE CAMERA WILL AUTO ROTATE TO THE ENEMY THAT SAW YOU
OFF, IT WILL NOW SHOW A DIRECTIONAL INDICATOR AND SLOWDOWN FOR A SEC.
LEVEL 1 MAP CHANGES
NEW TEXTURES ON MAIN PLAYER
FIX GRUNT SOUND ON DEATH
FIX MISSION5 WRONG MAP LOAD RANDOM
FIX PLACEHOLDER SOUNDS AND MUSIC
FIX VARIOUS GUI PLACEHOLDER GFX
OPTIMIZED GAME FURTHER
NEW BEACHMARK MODE IN PRE-SHADERS ON MAIN MENU
NEW CONTROLS SCREEN - GAMEPAD AS WELL
Update notes via Steam Community
