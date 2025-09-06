소망 관측기 '소망' 추가

: 악몽의 문이 시작부터 등장하며 악몽의 방에 입장 시 받는 피해 감소 교환의 소망: 악몽의 솥의 부정적인 효과 감소 혹은 보상 증가

악몽 아이템 개선

: 치명타 확률 증가 혹은 감소 대신, 10초마다 대시, 스킬, 아이템 피해 중 하나의 무작위 버프를 지급 하도록 변경됩니다. 소울 스컬: 치명적인 피해를 저항했을 시 물리 및 특수 피해 증가에서 강력한 피해를 주도록 변경되며 이 효과는 소울 스컬 외에 다른 효과로 치명적인 피해를 저항해도 발동됩니다. 기존 효과는 시너지 효과로 변경됩니다.

코인 아이템 개선

: 대시 피해 증가량이 최대 +50%로 조정 되는 대신 대시 공격 명중 시 코인 획득 기능이 추가되었습니다. 부엉이 동상: 스킬 피해 증가량이 최대 +50%로 조정 되는 대신 스킬 명중 시 코인 획득 기능이 추가되었습니다.

도전 모드 및 능력치 개선

버그 수정 및 기타 개선

일부 아이템의 효과가 발동하지 않거나 오작동하는 현상을 수정하였습니다.



비상용 버튼 효과 발동 도중 꿈에서 꺠어나지 않는 현상을 수정하였습니다.



치명적인 치트키가 이제 쓰레기 로켓 아이템을 받을 수 있게 되며 해당 방법으로 받을 시 정해진 피해값으로 받게 됩니다.



수호천사 날개에 능력치 수치 표기 오류를 수정하였습니다.



수호자 갤럭티카와 수호천사 날개 시너지가 추가되었습니다.

안녕하세요! 이번 업데이트에서는 대체로 대가를 요구하여 이용하기 꺼려지던 악몽 관련 효과들과 함께 다양한 개선 패치가 진행되었습니다. 패치 내용은 다음과 같습니다.소망 관측기에 악몽과 관련 된 소망 3가지가 추가되었습니다. 해당 소망을 통해 악몽의 방을 보다 원활하게 이용할 수 있습니다.악몽 아이템들은 대체로 능력치만 조절하는 부분이 많았고 몇몇은 대가에 비해 이득이 낮거나 활용도가 애매하였습니다. 이번 개선에서는 악몽 아이템들의 활용도와 개성 및 재미를 더욱 올리는 개선을 하였습니다.코인 관련 아이템들은 대체로 다른 아이템에 비해 조건을 요구하지만 그 조건을 맞출 시 위력적인 아이템으로 설계되었습니다. 하지만 대체로 조건을 요구할 뿐 적극적으로 코인을 버는 효과는 많지 않았고 이에 따라 여타 다른 아이템 대비 효율이 나쁜 편이라고 생각되었습니다. 이번 개선은 전체적으로 아이템 하나 만으로도 코인 획득이 가능하게끔 만들었습니다.도전 모드는 이제 회차를 거듭할수록 보스들의 능력치가 기하급수적으로 강해지도록 바뀌지만, 그에 맞게 대부분의 능력치에 한계치도 10배 가량으로 대폭 상승되었습니다. 이를 통해 더더욱 높은 한계에 도전해보세요!이번 패치를 통해 더욱 효율적이고 재미있는 꿈의 여정이 되셨으면 합니다. 미래의 잊히어진 꿈을 플레이 하시면서 아쉬운 점이나 개선을 바라시는 점이 있다면 언제든지 스팀 토론 커뮤니티에 말씀해주시길 바랍니다. 감사합니다!