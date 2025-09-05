The program now supports window opacity settings. Adjust it directly in the application: 1 means completely opaque, while 0.1 means only 10% opacity remains (almost fully transparent). Restart the program after configuring to apply the new opacity. This information is saved in a file named config.ini located in the same folder as the program. Additionally, font size adjustments made via hotkeys are also saved in this file, ensuring your preferred font size is retained on the next launch. Hotkey details are as follows:

Decrease font size : Ctrl+8 or Alt+8

Increase font size: Ctrl+9 or Alt+9

One-time quick selection and translation mode:

F5, F6, F7, F8, Ctrl+Q, Ctrl+P, Alt+Q, or Alt+P (All hotkeys have the same effect. Multiple options are provided to avoid conflicts with other software).

Continuous monitoring mode operations:

Select monitoring area : F1, Ctrl+Z, or Alt+Z

Start monitoring : F2, Ctrl+6, or Alt+6

Stop monitoring: F9, Ctrl+Y, or Alt+Y



现在本程序增加对窗体透明度的设置。在本应用中设置即可，1表示完全不透明，0.1表示还有10%就完全透明了。设置完成后重启生效新的透明度。该信息被保存在与本程序在同一文件夹下的一个叫config.ini的文件中。另外，使用快捷键调节的字体大小，也会被保存在该文件中，因此下次启动程序时会使用您调整过的字体大小。快捷键相关信息如下：

Ctrl+8 或 Alt+8 减小字体大小；

Ctrl+9 或 Alt+9 增大字体大小。

一次性快速选择并且翻译模式：

F5 或 F6 或 F7 或 F8 或 Ctrl+Q 或 Ctrl+P 或 Alt+Q 或 Alt+P（按下任一快捷键效果相同。本程序提供多选项是为了当某个快捷键与其他软件冲突时仍有其他选择）

持续监控模式操作：

选择监控区域：F1 或 Ctrl+Z 或 Alt+Z

开始监控：F2 或 Ctrl+6 或 Alt+6

停止监控：F9 或 Ctrl+Y 或 Alt+Y



El programa ahora admite configurar la opacidad de la ventana. Ajústela directamente en la aplicación: 1 significa completamente opaco, mientras que 0.1 indica que solo queda un 10% de opacidad (casi transparente). Reinicie el programa después de configurarlo para aplicar los cambios. Esta información se guarda en un archivo llamado config.ini ubicado en la misma carpeta que el programa. Además, los cambios de tamaño de fuente realizados mediante atajos de teclado también se guardan en este archivo, garantizando que se conserve su preferencia en el próximo inicio. Detalles de los atajos:

Reducir tamaño de fuente : Ctrl+8 o Alt+8

Aumentar tamaño de fuente: Ctrl+9 o Alt+9

Modo de selección rápida y traducción única:

F5, F6, F7, F8, Ctrl+Q, Ctrl+P, Alt+Q o Alt+P (Todos los atajos tienen el mismo efecto. Se proporcionan múltiples opciones para evitar conflictos con otros software).

Operaciones de modo de monitoreo continuo:

Seleccionar área de monitoreo : F1, Ctrl+Z o Alt+Z

Iniciar monitoreo : F2, Ctrl+6 o Alt+6

Detener monitoreo: F9, Ctrl+Y o Alt+Y



Le programme prend désormais en charge la configuration de l'opacité de la fenêtre. Ajustez-la directement dans l'application : 1 signifie complètement opaque, tandis que 0,1 signifie qu'il ne reste que 10 % d'opacité (presque transparent). Redémarrez le programme après configuration pour appliquer la nouvelle opacité. Ces informations sont enregistrées dans un fichier nommé config.ini situé dans le même dossier que le programme. De plus, les réglages de taille de police effectués via les raccourcis clavier sont également enregistrés dans ce fichier, garantissant que votre préférence est conservée au prochain démarrage. Détails des raccourcis :

Réduire la taille de police : Ctrl+8 ou Alt+8

Augmenter la taille de police : Ctrl+9 ou Alt+9

Mode de sélection rapide et traduction ponctuelle :

F5, F6, F7, F8, Ctrl+Q, Ctrl+P, Alt+Q ou Alt+P (Tous les raccourcis ont le même effet. Plusieurs options sont fournies pour éviter les conflits avec d'autres logiciels).

Opérations en mode surveillance continue :

Sélectionner la zone de surveillance : F1, Ctrl+Z ou Alt+Z

Démarrer la surveillance : F2, Ctrl+6 ou Alt+6

Arrêter la surveillance : F9, Ctrl+Y ou Alt+Y



Das Programm unterstützt nun die Einstellung der Fensterdeckkraft. Sie können sie direkt in der Anwendung anpassen: 1 bedeutet vollständig undurchsichtig, während 0,1 nur 10 % Deckkraft bedeutet (fast vollständig transparent). Starten Sie das Programm nach der Konfiguration neu, um die neue Deckkraft zu übernehmen. Diese Informationen werden in einer Datei namens config.ini gespeichert, die sich im selben Ordner wie das Programm befindet. Darüber hinaus werden über Tastenkombinationen angepasste Schriftgrößen ebenfalls in dieser Datei gespeichert, sodass Ihre Einstellung beim nächsten Start beibehalten wird. Tastenkombinationen:

Schriftgröße verringern : Strg+8 oder Alt+8

Schriftgröße erhöhen: Strg+9 oder Alt+9

Einmaliger Auswahl- und Übersetzungsmodus:

F5, F6, F7, F8, Strg+Q, Strg+P, Alt+Q oder Alt+P (Alle Tastenkombinationen haben den gleichen Effekt. Mehrere Optionen stehen zur Verfügung, um Konflikte mit anderer Software zu vermeiden).

Dauerüberwachungsmodus:

Überwachungsbereich auswählen : F1, Strg+Z oder Alt+Z

Überwachung starten : F2, Strg+6 oder Alt+6

Überwachung beenden: F9, Strg+Y oder Alt+Y



Теперь программа поддерживает настройку прозрачности окна. Настройте её непосредственно в приложении: 1 означает полностью непрозрачный, а 0,1 — остаётся только 10% непрозрачности (почти полностью прозрачный). Перезапустите программу после настройки, чтобы применить новую прозрачность. Эта информация сохраняется в файле config.ini, расположенном в той же папке, что и программа. Кроме того, размер шрифта, изменённый с помощью горячих клавиш, также сохраняется в этом файле, поэтому при следующем запуске будет использоваться ваш настроенный размер. Информация о горячих клавишах:

Уменьшить размер шрифта : Ctrl+8 или Alt+8

Увеличить размер шрифта: Ctrl+9 или Alt+9

Режим быстрого выбора и перевода (однократный):

F5, F6, F7, F8, Ctrl+Q, Ctrl+P, Alt+Q или Alt+P (Все горячие клавиши имеют одинаковый эффект. Предоставлено несколько вариантов на случай конфликта с другим ПО).

Операции режима непрерывного мониторинга:

Выбрать область мониторинга : F1, Ctrl+Z или Alt+Z

Начать мониторинг : F2, Ctrl+6 или Alt+6

Остановить мониторинг: F9, Ctrl+Y или Alt+Y



O programa agora suporta configurações de opacidade da janela. Ajuste-a diretamente no aplicativo: 1 significa completamente opaco, enquanto 0,1 indica que resta apenas 10% de opacidade (quase totalmente transparente). Reinicie o programa após configurar para aplicar a nova opacidade. Essa informação é salva em um arquivo chamado config.ini localizado na mesma pasta do programa. Além disso, o tamanho da fonte ajustado por atalhos também é salvo nesse arquivo, garantindo que sua preferência seja mantida na próxima inicialização. Detalhes dos atalhos:

Diminuir tamanho da fonte : Ctrl+8 ou Alt+8

Aumentar tamanho da fonte: Ctrl+9 ou Alt+9

Modo de seleção rápida e tradução única:

F5, F6, F7, F8, Ctrl+Q, Ctrl+P, Alt+Q ou Alt+P (Todos os atalhos têm o mesmo efeito. Várias opções são fornecidas para evitar conflitos com outros softwares).

Operações do modo de monitoramento contínuo:

Selecionar área de monitoramento : F1, Ctrl+Z ou Alt+Z

Iniciar monitoramento : F2, Ctrl+6 ou Alt+6

Parar monitoramento: F9, Ctrl+Y ou Alt+Y



本プログラムはウィンドウの不透明度設定に対応しました。アプリ内で直接調整可能です：1は完全に不透明、0.1は10%の不透明度（ほぼ完全透明）を意味します。設定後、プログラムを再起動すると新しい不透明度が適用されます。この情報はプログラムと同じフォルダ内のconfig.iniファイルに保存されます。また、ホットキーで調整したフォントサイズもこのファイルに保存されるため、次回起動時には調整後のサイズが適用されます。ホットキー詳細：

フォントサイズ縮小 : Ctrl+8 または Alt+8

フォントサイズ拡大: Ctrl+9 または Alt+9

ワンタイム快速選択＆翻訳モード:

F5、F6、F7、F8、Ctrl+Q、Ctrl+P、Alt+Q、Alt+Pのいずれか（全て同じ効果。他のソフトウェアと競合する場合の複数選択肢を提供）。

持続監視モード操作:

監視領域選択 : F1、Ctrl+Z または Alt+Z

監視開始 : F2、Ctrl+6 または Alt+6

監視停止: F9、Ctrl+Y または Alt+Y



이제 프로그램에서 창 불투명도 설정을 지원합니다. 애플리케이션 내에서 직접 조정할 수 있습니다: 1은 완전 불투명, 0.1은 10% 불투명도만 남음(거의 완전 투명)을 의미합니다. 구성 후 프로그램을 다시 시작하면 새로운 불투명도가 적용됩니다. 이 정보는 프로그램과 동일한 폴더에 있는 config.ini 파일에 저장됩니다. 또한 핫키로 조정한 글꼴 크기도 이 파일에 저장되므로 다음 시작 시 조정된 글꼴 크기가 사용됩니다. 핫키 정보:

글꼴 크기 줄이기 : Ctrl+8 또는 Alt+8

글꼴 크기 늘리기: Ctrl+9 또는 Alt+9

일회성 빠른 선택 및 번역 모드:

F5, F6, F7, F8, Ctrl+Q, Ctrl+P, Alt+Q 또는 Alt+P (모든 핫키는 동일한 효과를 냅니다. 다른 소프트웨어와 충돌할 경우를 대비해 여러 옵션을 제공합니다).

지속 모니터링 모드 작업:

모니터링 영역 선택 : F1, Ctrl+Z 또는 Alt+Z

모니터링 시작 : F2, Ctrl+6 또는 Alt+6

모니터링 중지: F9, Ctrl+Y 또는 Alt+Y

本程式現已支援視窗透明度設定。請在應用程式中直接調整：1 代表完全不透明，0.1 代表僅剩 10% 不透明度（幾乎完全透明）。設定完成後請重啟程式以套用新的透明度。此資訊將儲存在與程式相同資料夾中名為 config.ini 的檔案內。此外，透過快速鍵調整的字型大小也會儲存於此檔案中，確保您偏好的設定在下次啟動時得以保留。快速鍵詳細資訊如下：

縮小字型 ：Ctrl+8 或 Alt+8

放大字型：Ctrl+9 或 Alt+9

一次性快速選擇與翻譯模式：

F5、F6、F7、F8、Ctrl+Q、Ctrl+P、Alt+Q 或 Alt+P（所有快速鍵效果相同。提供多種選項是為了避免與其他軟體發生衝突）。

持續監控模式操作：

選擇監控區域 ：F1、Ctrl+Z 或 Alt+Z

開始監控 ：F2、Ctrl+6 或 Alt+6

停止監控：F9、Ctrl+Y 或 Alt+Y

ขณะนี้โปรแกรมได้เพิ่มการตั้งค่าความทึบแสงของหน้าต่างแล้ว คุณสามารถปรับค่าได้โดยตรงในแอปพลิเคชัน: 1 หมายถึงทึบแสงทั้งหมด ในขณะที่ 0.1 หมายถึงเหลือความทึบแสงเพียง 10% (เกือบจะโปร่งใสทั้งหมด) หลังจากกำหนดค่าแล้ว ให้รีสตาร์ทโปรแกรมเพื่อใช้ความทึบแสงใหม่ ข้อมูลนี้จะถูกบันทึกในไฟล์ชื่อ config.ini ที่อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับโปรแกรม นอกจากนี้ ขนาดฟอนต์ที่ปรับโดยใช้ฮอตคีย์ถูกบันทึกในไฟล์นี้ เพื่อการตั้งค่าของคุณจะยังคงอยู่ในการเปิดครั้งต่อไป รายละเอียดฮอตคีย์มีดังนี้

(ลดขนาดฟอนต์) : Ctrl+8 หรือ Alt+8

(เพิ่มขนาดฟอนต์): Ctrl+9 หรือ Alt+9

โหมดเลือกและแปลแบบรวดเร็วครั้งเดียว:

F5, F6, F7, F8, Ctrl+Q, Ctrl+P, Alt+Q, หรือ Alt+P (ฮอตคีย์ทั้งหมดให้ผลลัพธ์เหมือนกัน มีตัวเลือกหลายตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแย้งกับซอฟต์แวร์อื่น)

การทำงานของโหมดติดตามอย่างต่อเนื่อง:

เลือกพื้นที่ในการติดตาม : F1, Ctrl+Z หรือ Alt+Z

เริ่มการติดตาม : F2, Ctrl+6 หรือ Alt+6

หยุดการติดตาม: F9, Ctrl+Y หรือ Alt+Y



Program artık pencere opaklık ayarlarını desteklemektedir. Uygulama içinden doğrudan ayarlayın: 1 tamamen opak anlamına gelirken, 0.1 %10 opaklık kaldığını (neredeyse tamamen şeffaf) gösterir. Yeni opaklığı uygulamak için yapılandırmadan sonra programı yeniden başlatın. Bu bilgi, programla aynı klasörde bulunan config.ini adlı bir dosyada kaydedilir. Ayrıca, kısayol tuşlarıyla ayarlanan yazı tipi boyutları da bu dosyada kaydedilerek tercihinizin bir sonraki başlatmada korunması sağlanır. Kısayol ayrıntıları:

Yazı tipi boyutunu küçült : Ctrl+8 veya Alt+8

Yazı tipi boyutunu büyüt: Ctrl+9 veya Alt+9

Tek seferlik hızlı seçim ve çeviri modu:

F5, F6, F7, F8, Ctrl+Q, Ctrl+P, Alt+Q veya Alt+P (Tüm kısayollar aynı etkiye sahiptir. Diğer yazılımlarla çakışmaları önlemek için birden fazla seçenek sunulur).

Sürekli izleme modu işlemleri:

İzleme alanını seç : F1, Ctrl+Z veya Alt+Z

İzlemeyi başlat : F2, Ctrl+6 veya Alt+6

İzlemeyi durdur: F9, Ctrl+Y veya Alt+Y



Il programma supporta ora le impostazioni di opacità della finestra. Regolala direttamente nell'applicazione: 1 significa completamente opaco, mentre 0.1 indica che rimane solo il 10% di opacità (quasi completamente trasparente). Riavvia il programma dopo la configurazione per applicare la nuova opacità. Queste informazioni vengono salvate in un file chiamato config.ini situato nella stessa cartella del programma. Inoltre, le dimensioni dei caratteri regolate tramite scorciatoie da tastiera vengono salvate in questo file, garantendo che le tue preferenze vengano mantenute al prossimo avvio. Dettagli delle scorciatoie:

Riduci dimensione carattere : Ctrl+8 o Alt+8

Aumenta dimensione carattere: Ctrl+9 o Alt+9

Modalità di selezione rapida e traduzione una tantum:

F5, F6, F7, F8, Ctrl+Q, Ctrl+P, Alt+Q o Alt+P (Tutte le scorciatoie hanno lo stesso effetto. Sono fornite multiple opzioni per evitare conflitti con altro software).

Operazioni della modalità di monitoraggio continuo:

Seleziona area di monitoraggio : F1, Ctrl+Z o Alt+Z

Avvia monitoraggio : F2, Ctrl+6 o Alt+6

Interrompi monitoraggio: F9, Ctrl+Y o Alt+Y



يدعم البرنامج الآن إعدادات عتامة النافذة. قم بضبطها مباشرة في التطبيق: 1 يعني完全不透明 (معتم بالكامل)، بينما 0.1 يعني أن هناك 10% فقط من العتامة المتبقية (شبه شفاف تمامًا). أعد تشغيل البرنامج بعد التهيئة لتطبيق العتامة الجديدة. يتم حفظ هذه المعلومات في ملف يسمى config.ini موجود في نفس مجلد البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، يتم حفظ حجم الخط الذي تم تعديله باستخدام مفاتيح الاختصار في هذا الملف أيضًا، مما يضمن الاحتفاظ بتفضيلاتك في المرة القادمة التي تبدأ فيها التشغيل. تفاصيل مفاتيح الاختصار:

تصغير حجم الخط : Ctrl+8 أو Alt+8

تكبير حجم الخط: Ctrl+9 أو Alt+9

وضع التحديد والترجمة السريعة لمرة واحدة:

F5 أو F6 أو F7 أو F8 أو Ctrl+Q أو Ctrl+P أو Alt+Q أو Alt+P (جميع مفاتيح الاختصار لها نفس التأثير. يتم توفير خيارات متعددة لتجنب التعارض مع البرامج الأخرى).

عمليات وضع المراقبة المستمرة:

حدد منطقة المراقبة : F1 أو Ctrl+Z أو Alt+Z

بدء المراقبة : F2 أو Ctrl+6 أو Alt+6

إيقاف المراقبة: F9 أو Ctrl+Y أو Alt+Y

Chương trình hiện đã hỗ trợ cài đặt độ mờ cho cửa sổ. Điều chỉnh trực tiếp trong ứng dụng: 1 có nghĩa là hoàn toàn không trong suốt, trong khi 0,1 nghĩa là chỉ còn 10% độ mờ (gần như trong suốt hoàn toàn). Khởi động lại chương trình sau khi cấu hình để áp dụng độ mờ mới. Thông tin này được lưu trong một tệp có tên config.ini nằm trong cùng thư mục với chương trình. Ngoài ra, kích thước phông chữ được điều chỉnh bằng phím tắt cũng được lưu trong tệp này, đảm bảo tùy chọn của bạn được giữ lại cho lần khởi động tiếp theo. Chi tiết phím tắt:

Giảm kích thước phông chữ : Ctrl+8 hoặc Alt+8

Tăng kích thước phông chữ: Ctrl+9 hoặc Alt+9

Chế độ chọn nhanh và dịch một lần:

F5, F6, F7, F8, Ctrl+Q, Ctrl+P, Alt+Q hoặc Alt+P (Tất cả các phím tắt đều có cùng tác dụng. Cung cấp nhiều tùy chọn để tránh xung đột với phần mềm khác).

Thao tác chế độ giám sát liên tục:

Chọn khu vực giám sát : F1, Ctrl+Z hoặc Alt+Z

Bắt đầu giám sát : F2, Ctrl+6 hoặc Alt+6

Dừng giám sát: F9, Ctrl+Y hoặc Alt+Y

Програма тепер підтримує налаштування непрозорості вікна. Налаштуйте це безпосередньо в додатку: 1 означає повністю непрозорий, тоді як 0.1 означає, що залишилося лише 10% непрозорості (майже повністю прозорий). Перезапустіть програму після налаштування, щоб застосувати нову непрозорість. Ця інформація зберігається у файлі з назвою config.ini, розташованому в тому самому каталозі, що й програма. Крім того, розмір шрифту, скоригований за допомогою гарячих клавіш, також зберігається в цьому файлі, що гарантує збереження ваших налаштувань при наступному запуску. Подробиці гарячих клавіш:

Зменшити розмір шрифту : Ctrl+8 або Alt+8

Збільшити розмір шрифту: Ctrl+9 або Alt+9

Режим одноразового швидкого вибору та перекладу:

F5, F6, F7, F8, Ctrl+Q, Ctrl+P, Alt+Q або Alt+P (Усі гарячі клавіші мають однаковий ефект. Надано кілька варіантів для уникнення конфліктів з іншим програмним забезпеченням).

Операції режиму постійного моніторингу:

Вибрати область моніторингу : F1, Ctrl+Z або Alt+Z

Почати моніторинг : F2, Ctrl+6 або Alt+6

Зупинити моніторинг: F9, Ctrl+Y або Alt+Y



Бағдарлама енді терезе мөлдірлігін орнатуды қолдайды. Оны тікелей қолданбада реттеңіз: 1 толық мөлдір емес дегенді білдіреді, ал 0.1 тек 10% мөлдірлік қалғанын (толықтай мөлдірге жақын) білдіреді. Жаңа мөлдірлікті іске асыру үшін баптауды аяқтағаннан кейін бағдарламаны қайта іске қосыңыз. Бұл ақпарат бағдарламамен бір бумада орналасқан config.ini деген файлда сақталады. Сонымен қатар, тез пернелер арқылы реттелген қаріп өлшемі де осы файлда сақталады, сондықтан келесі іске қосқанда сіздің реттелген қаріп өлшеміңіз қолданылады. Тез пернелер туралы ақпарат:

Қаріп өлшемін кішірейту : Ctrl+8 немесе Alt+8

Қаріп өлшемін үлкейту: Ctrl+9 немесе Alt+9

Бір реттік жылдам таңдау және аудару режимі:

F5, F6, F7, F8, Ctrl+Q, Ctrl+P, Alt+Q немесе Alt+P (Барлық тез пернелер бірдей әсер етеді. Басқа бағдарламалық жасақтамамен қайшылықтар болған жағдайда баламалы нұсқасы болуы үшін бірнеше таңдау жолы ұсынылған).

Үздіксіз бақылау режимінің операциялары:

Бақылау аймағын таңдау : F1, Ctrl+Z немесе Alt+Z

Бақылауды бастау : F2, Ctrl+6 немесе Alt+6

Бақылауды тоқтату: F9, Ctrl+Y немесе Alt+Y



Program ini kini menyokong tetapan kekelegapan tingkap. Laraskannya terus dalam aplikasi: 1 bermaksud legap sepenuhnya, manakala 0.1 bermaksud hanya 10% kekelegapan yang tinggal (hampir telus sepenuhnya). Mulakan semula program selepas konfigurasi untuk menggunakan kekelegapan baru. Maklumat ini disimpan dalam fail bernama config.ini yang terletak dalam folder yang sama dengan program. Selain itu, saiz fon yang diselaraskan melalui kekunci pintas juga disimpan dalam fail ini, memastikan pilihan anda dikekalkan pada pelancaran seterusnya. Butiran kekunci pintas:

Kurangkan saiz fon : Ctrl+8 atau Alt+8

Tambah saiz fon: Ctrl+9 atau Alt+9

Mod pilihan dan terjemahan pantas satu kali:

F5, F6, F7, F8, Ctrl+Q, Ctrl+P, Alt+Q atau Alt+P (Semua kekunci pintas mempunyai kesan yang sama. Pelbagai pilihan disediakan untuk mengelakkan konflik dengan perisian lain).

Operasi mod pemantauan berterusan:

Pilih kawasan pemantauan : F1, Ctrl+Z atau Alt+Z

Mulakan pemantauan : F2, Ctrl+6 atau Alt+6

Hentikan pemantauan: F9, Ctrl+Y atau Alt+Y



Program ini sekarang mendukung pengaturan opasitas jendela. Atur langsung di aplikasi: 1 berarti sepenuhnya buram, sementara 0.1 berarti hanya tersisa 10% opasitas (hampir sepenuhnya transparan). Mulai ulang program setelah konfigurasi untuk menerapkan opasitas baru. Informasi ini disimpan dalam file bernama config.ini yang terletak di folder yang sama dengan program. Selain itu, ukuran font yang disesuaikan melalui pintasan keyboard juga disimpan dalam file ini, memastikan preferensi Anda dipertahankan pada peluncuran berikutnya. Detail pintasan:

Kurangi ukuran font : Ctrl+8 atau Alt+8

Tambah ukuran font: Ctrl+9 atau Alt+9

Mode pemilihan dan terjemahan cepat satu kali:

F5, F6, F7, F8, Ctrl+Q, Ctrl+P, Alt+Q atau Alt+P (Semua pintasan memiliki efek yang sama. Beberapa opsi disediakan untuk menghindari konflik dengan perangkat lunak lain).

Operasi mode pemantauan berkelanjutan:

Pilih area pemantauan : F1, Ctrl+Z atau Alt+Z

Mulai pemantauan : F2, Ctrl+6 atau Alt+6

Hentikan pemantauan: F9, Ctrl+Y atau Alt+Y



Program obsługuje teraz ustawienia przezroczystości okna. Dostosuj je bezpośrednio w aplikacji: 1 oznacza całkowicie nieprzezroczyste, podczas gdy 0.1 oznacza, że pozostało tylko 10% nieprzezroczystości (prawie całkowicie przezroczyste). Uruchom ponownie program po skonfigurowaniu, aby zastosować nową przezroczystość. Informacje te są zapisywane w pliku o nazwie config.ini znajdującym się w tym samym folderze co program. Ponadto rozmiar czcionki dostosowany za pomocą skrótów klawiszowych jest również zapisywany w tym pliku, zapewniając zachowanie preferencji przy następnym uruchomieniu. Szczegóły skrótów:

Zmniejsz rozmiar czcionki : Ctrl+8 lub Alt+8

Zwiększ rozmiar czcionki: Ctrl+9 lub Alt+9

Tryb jednorazowego szybkiego wyboru i tłumaczenia:

F5, F6, F7, F8, Ctrl+Q, Ctrl+P, Alt+Q lub Alt+P (Wszystkie skróty mają ten sam efekt. Dostępnych jest kilka opcji, aby uniknąć konfliktów z innym oprogramowaniem).

Operacje trybu ciągłego monitorowania:

Wybierz obszar monitorowania : F1, Ctrl+Z lub Alt+Z

Rozpocznij monitorowanie : F2, Ctrl+6 lub Alt+6

Zatrzymaj monitorowanie: F9, Ctrl+Y lub Alt+Y



Het programma ondersteunt nu instellingen voor vensterdoorzichtigheid. Pas dit direct aan in de applicatie: 1 betekent volledig ondoorzichtig, terwijl 0.1 betekent dat er nog maar 10% dekking over is (bijna volledig transparant). Herstart het programma na configuratie om de nieuwe doorzichtigheid toe te passen. Deze informatie wordt opgeslagen in een bestand genaamd config.ini dat zich in dezelfde map bevindt als het programma. Bovendien worden lettergroottes die zijn aangepast via sneltoetsen ook in dit bestand opgeslagen, zodat uw voorkeur behouden blijft bij de volgende start. Details sneltoetsen:

Verklein lettergrootte : Ctrl+8 of Alt+8

Vergroot lettergrootte: Ctrl+9 of Alt+9

Eenmalige snelle selectie- en vertaalmodus:

F5, F6, F7, F8, Ctrl+Q, Ctrl+P, Alt+Q of Alt+P (Alle sneltoetsen hebben hetzelfde effect. Meerdere opties worden geboden om conflicten met andere software te voorkomen).

Bewerkingen voor continue monitoringmodus:

Selecteer monitoringgebied : F1, Ctrl+Z of Alt+Z

Start monitoring : F2, Ctrl+6 of Alt+6

Stop monitoring: F9, Ctrl+Y of Alt+Y



Programmet stöder nu inställningar för fönsteropacitet. Justera det direkt i applikationen: 1 betyder helt ogenomskinlig, medan 0.1 betyder att endast 10% opacitet återstår (nästan helt genomskinlig). Starta om programmet efter konfiguration för att tillämpa den nya opaciteten. Denna information sparas i en fil som heter config.ini som finns i samma mapp som programmet. Dessutom sparas teckensnittsstorlekar som justerats via kortkommandon också i denna fil, vilket säkerställer att din inställning behålls vid nästa start. Information om kortkommandon:

Minska teckensnittsstorlek : Ctrl+8 eller Alt+8

Öka teckensnittsstorlek: Ctrl+9 eller Alt+9

Engångsläge för snabbval och översättning:

F5, F6, F7, F8, Ctrl+Q, Ctrl+P, Alt+Q eller Alt+P (Alla kortkommandon har samma effekt. Flera alternativ tillhandahålls för att undvika konflikter med annan programvara).

Operationer för kontinuerlig övervakningsläge: