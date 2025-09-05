Bonsoir tout le monde !

Voici la première mise à jour du jeu, avec la prise en compte des retours des premiers joueurs et joueuses de Pompiers Simulator.

En quelques mots, on avait à la fois des bugs mineurs (fautes d'orthographe, petits soucis d'affichage), et des bugs plus importants. Voici le détail de ce qui est corrigé dans cette version.

Bugs majeurs :

Système de validation des niveaux : arrivé en fin de niveau disponible, la progression ne s'enregistrait pas, bloquant les joueurs au niveau 9.

Le système d'alerte ne se réinitialisait pas si on composait un mauvais numéro, obligeant à quitter le jeu pour poursuivre l'intervention en cours.

Certaines actions déclenchaient de mauvaises réactions, comptant des points négatifs au joueur.

Certaines actions apparaissaient en double dans le simulateur.

Bugs mineurs :

Fautes d'orthographe.

Un bouton persistant "Oui il respire" dans le module d'alerte quand vient la question du danger.

Navigation dans les fiches techniques.

Mises à jour régulières :

Cette note est aussi l'occasion pour moi de vous parler du planning des mises à jour régulières à venir.

En effet, le jeu va avoir besoin que je continue de créer des niveaux de jeu pour vous proposer une expérience évolutive, pertinente et pédagogique.

Pour que les niveaux ne soient pas rébarbatifs, il me faut pas mal de temps pour créer des interventions originales, c'est pourquoi je vais désormais publier des mises à jour régulières de Pompiers Simulator (idéalement une fois par semaine), dans lesquelles il y aura à la fois des ajouts dans le mode aventure et dans le mode partie libre.

Chaque mise à jour vous donnera le détail du contenu ajouté. L'idée étant pour moi de publier au plus vite tous les niveaux du mode aventure, soit 130 niveaux.

Pour ce qui est des interventions libres, je ne vous cache pas que je m'inspire des vraies interventions vécues sur le terrain, pour vous proposer ici encore une expérience la plus proche de la réalité possible.

Niveaux ajoutés - Mode aventure :

Malade dans un ERP - Arrêt cardio-respiratoire

Malaise sur voie publique - Défibrillation

Perte de sensibilité

Difficulté respiratoire

Je reste à votre disposition si vous avez la moindre question, je vais prochainement créer un forum sur le hub de communauté pour faciliter nos échanges.

D'ici-là je vous souhaite un bon moment sur Pompiers Simulator, à bientôt !

PS : Aujourd'hui j'étais sur une grosse intervention, avec plein de défis techniques, je fais en sorte de l'intégrer très vite au jeu !