大家好，《靈獸江湖》第四章以及相關內容現已如約更新，並且我們也開放了創意工坊，mod製作工具和使用說明一併奉上，感興趣的小夥伴可以到下麵鏈接下載工具，製作mod

我們是一個獨立遊戲的小團隊，已經在全力以赴開發新內容，請大家多一些耐心和理解！

新增內容：

1、蛇形好感度15支線（第三章結束後開啟）

2、鹿柒好感度15支線（第三章結束後開啟）

3、重修寶典，用來洗生活技能加點

4、自動戰鬥邏輯，進入戰鬥以後可以選擇開啟

5、主線第四章任務

6、良人樓任務線至拾遺公職級

7、龍居城任務若干

8、創意工坊開啟

優化內容：

1、增加了蠱蟲的排序功能

2、完成了蛇形和藥獸的主線CG

3、優化了戰鬥的UI顯示

4、優化了狼九思獨自參戰的邏輯

5、優化了戰鬥數值計算邏輯，減少中後期數值膨脹

6、優化了主線潯河莊最後的演出，減少卡頓風險

7、優化了“師命可違”的任務邏輯

8、優化了大型boss的詳情顯示

9、優化了輕功增加的教程數值

10、降低了二月紅的數值

11、優化了成為禦史以後加入門派的引導，和狗哈對話詢問門派詳情以後會開啟入門支線任務，幫助玩家快速定位門派位置

12、新增了世界地圖快速旅行的引導

13、優化了新手期的任務邏輯，在成為禦史之前，玩家將暫時不能隨意探索世界

14、優化了戰鬥中可攻擊目標的顯示，增加可攻擊目標列表，方便玩家（尤其是手柄玩家）選擇想要攻擊的敵人

15、優化了AI施放放置類武功的邏輯

16、加強了百靈禦門派武功印和催破

17、使用手柄過劇情時，如果遇到選項，不會誤觸選擇第一個選項了

18、優化了任務UI，用圖示區分了不同任務類型

19、優化了戰鬥目標選擇邏輯

修復bug：

1、修復了遊歷模式返回後手柄會失靈的bug

2、修復了鯤鵬教無常遊戲山洞中，進入內室可能卡住的bug

3、修復了飾品“隙間微光”對隊友不生效的bug

4、修復了山海錄消耗印顯示不正確的bug

5、修復了已知的文字，措辭問題

6、修復了大部分玩家回饋bug，數量過多，不一一列舉了