修复部分NPC走远了，对话的内容变成主角说的问题
修复笼子里的拉恰失踪的问题
修复一些界面排版的问题
限制了当前版本律场波动最高5级
修复了制造页配方过滤后材料消耗变成1的问题
修复战斗新手教程丢失的问题
修复可能导致形神务农时出现物品不可使用的问题
修复了任务需求的石料来源问题
修复任务错误奖励声望的问题
修复白矾镇商店可以购买2件泡菜坛配方问题
修复商店购买时售价未刷新显示的问题
修复秘知制造页时间未刷新的问题
修复开赛前的日期显示问题
【1.1.0.8289 EA】 版本说明
