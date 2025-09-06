尊敬的各位玩家，大家好：

感谢大家对《情感反诈模拟器》的喜爱和关注，我们在本次更新中，于【恋情档案·共创篇】更新了「版本生存手册·第三期：防相亲诈骗」。我们收集和整理了相亲中曾发生过的诈骗手段，以视频和话题链接的方式，方便大家查看和保存。

《情感反诈模拟器》制作组会继续对【版本生存手册】的内容进行不定期更新，如果大家有感兴趣的选题也可以和我们联系。让我们一起跟上版本，更好的保护自己。



同时，我们也在【恋情档案·共创篇】中，更新「玩家共创内容」。

希望本次更新的内容能够帮助大家并提升大家的游戏体验。

我们非常需要且欢迎大家向我们持续提供各种反馈和建议，您们的每一条信息，我们都会认真阅读，感恩！

更新时间：2025年9月6日15:00 更新期间不会影响玩家正常游戏，更新完毕后玩家重启steam平台即可下载更新。

更新内容如下：

【新增内容】

新增「恋情档案·共创篇」版本生存手册第三期：防相亲诈骗篇； 新增「恋情档案·共创篇」玩家共创篇内容 5 条；

【修复内容】

恋情档案2处错别字内容（感谢玩家帮忙捉虫！）； 角色档案-潘梦娜《求婚》篇内容病句； 角色档案-陈欣如角色记忆碎片视觉效果；

FAQ参考文档>>>

问题反馈：3974722923@qq.com

《情感反诈模拟器》制作组