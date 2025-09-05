【九厄八难应劫衍化 非僧非道恶念丛生】
1、开放【挂锤庄】全部事件。
2、增加【碧蛇夫人】阮碧青的故事剧情（下篇），完成后可解锁阮碧青形象三以及新结局画面。
3、每年五月湘北增加龙舟会事件。
4、开放新侠客【铜锤道长】符天罡。
5、开放新功法【无俦八法】、【玄禅无二法】。
6、开放新成就【九厄八难】、【挂锤四猛】。
7、开放新宝物【蚣蝮铜牌】。
8、修复部分事件和文本错误。
v0.6.8版本更新
