至本版本发布，结丹期的更新（正式版）已经完成，祝各位玩家游玩愉快！

另外，元婴期以上的版本属于免费DLC范畴，制作组属于业余制作，只能等精力充沛了免费更新，但DLC更新后游戏

本体会基于内容量进行涨价，已经购买游戏本体的则不受影响



温馨提示：游戏的难度直接挂钩游戏的道具、灵石掉落概率，高难度会极难获得各种资源，新玩家不要尝试高难度开局！新玩家不要尝试高难度开局！新玩家不要尝试高难度开局！



1、修复道侣使用破境玄晶不额外增减属性的BUG，同时新增不同难度下属性提升数值不同的设定

2、新增初入桃溯村对话，并附送桃源访客称号

3、降低某个奇遇所需灵兽图鉴数量

4、削弱：下调炼气第一天骄附加的固定属性

5、新增套装若干

6、新增5个身世的终极剧情，当战斗力达到5000，离开坦乌城便会触发终极剧情伊势！终极剧情全部完成可获得大量道心修行、肉体淬炼！并会出现完结动画。

7、调整怪物的全部曲线，包括怪物八维、经验、灵石的基础提升和倍率提升！优化游戏难度所带来的差异。同时低属性的新档开局难度会有所提升！

8、额外新增灭绝之地的隐藏地图一张（元婴期级别怪物），在该地图可以完成结丹期的古族试炼！

9、重做灵识界的怪物机制与玩法，现在灵识界的抽奖道人可以正常抽奖，并且会产出许多奇妙的东西，并且灵识界的敌人最多可以被提升到500级上下！

10、灵识界的气息强化现在还会额外增加古族声望5点！

11、优化了部分剧情中文字描述匮乏的情况！

12、加入了一些新的势力以及随机对话NPC，丰富游戏剧情

13、调整了部分奇遇的触发机制和呈现效果

14、修复若干了部分BUG！