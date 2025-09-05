至本版本发布，结丹期的更新（正式版）已经完成，祝各位玩家游玩愉快！
另外，元婴期以上的版本属于免费DLC范畴，制作组属于业余制作，只能等精力充沛了免费更新，但DLC更新后游戏
本体会基于内容量进行涨价，已经购买游戏本体的则不受影响
温馨提示：游戏的难度直接挂钩游戏的道具、灵石掉落概率，高难度会极难获得各种资源，新玩家不要尝试高难度开局！新玩家不要尝试高难度开局！新玩家不要尝试高难度开局！
1、修复道侣使用破境玄晶不额外增减属性的BUG，同时新增不同难度下属性提升数值不同的设定
2、新增初入桃溯村对话，并附送桃源访客称号
3、降低某个奇遇所需灵兽图鉴数量
4、削弱：下调炼气第一天骄附加的固定属性
5、新增套装若干
6、新增5个身世的终极剧情，当战斗力达到5000，离开坦乌城便会触发终极剧情伊势！终极剧情全部完成可获得大量道心修行、肉体淬炼！并会出现完结动画。
7、调整怪物的全部曲线，包括怪物八维、经验、灵石的基础提升和倍率提升！优化游戏难度所带来的差异。同时低属性的新档开局难度会有所提升！
8、额外新增灭绝之地的隐藏地图一张（元婴期级别怪物），在该地图可以完成结丹期的古族试炼！
9、重做灵识界的怪物机制与玩法，现在灵识界的抽奖道人可以正常抽奖，并且会产出许多奇妙的东西，并且灵识界的敌人最多可以被提升到500级上下！
10、灵识界的气息强化现在还会额外增加古族声望5点！
11、优化了部分剧情中文字描述匮乏的情况！
12、加入了一些新的势力以及随机对话NPC，丰富游戏剧情
13、调整了部分奇遇的触发机制和呈现效果
14、修复若干了部分BUG！
正式版完结更新（1.1.1版本）
Update notes via Steam Community
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Windows Depot 3298961
- Loading history…
Changed files in this update